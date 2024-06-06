端午節進入倒數，粽子買氣隨之攀升。根據foodpanda的數據顯示，去年端午節檔期的粽子銷量就比平常成長25倍，其中南門市場的「立家湖州粽」穩坐平台銷售冠軍。

Uber Eats集結人氣粽子，推出7折起優惠。（Uber Eats提供／古明弘台北傳真）

今年foodpanda不僅攜手南門市場、全聯福利中心等傳統市場與超市通路，搜羅近百款特色粽，即日起至6月14日，於指定通路消費滿699元輸入指定優惠碼「快六吃粽子」享79折，最高折200元，每人可用1次。聖德科斯、楓康超市等也推出指定粽子8折起優惠，搭配優惠碼疊加優惠最高更可享63折；pandago即時快遞也推出運費無限次7折優惠，無論是禮盒、艾草、媽媽親手包的粽子都能送。

Uber Eats集結南門市場41個品項人氣粽子，即日起至6月30日，推出7折起優惠，Uber One會員另可享特定粽子會員優惠。即日起至6月13日，優市的「粽情端午在優市」專區，除了有南門市場限定粽，還有粽子與沾醬。此外，Uber Eats生鮮外送推出限定端午食材6折的好康回饋。即日起至6月15日，輸入優惠碼「六要買優市」全用戶買優市滿999元折100元。