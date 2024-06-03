SOGO忠孝館JOAN印花洋裝，原價4980元、特價3984元。（SOGO提供）

炎炎夏日即將來臨，SOGO台北店特別推出夏日優惠檔期，6月4日起至6月24日「活力夏SALE」期間，為消費者帶來一系列充滿夏日元素的精選商品，從繽紛衣著、節能家電到沁涼冰品，台北店再祭出合計1000元酷夏折價券（忠孝館400元、復興館400元、敦化館200元），凡於指定品牌單筆消費滿3000元以上現折200元。

這次優惠檔期中，SOGO精選了眾多夏季商品，首先必備的是繽紛夏日衣著，從色彩鮮豔的碎花洋裝、涼爽透氣的運動休閒服飾，到俏皮可愛的萌童泳裝，帶給消費者最Chill的夏季潮流。智慧節能家電也是夏天必備，忠孝館首推Panasonic空氣清淨機18坪，售價1萬8900元；復興館推薦1級能效的LG變頻冷專分離式冷氣，售價6萬7900元，多款節能家電也能有效降低能源消耗。

而在夏季少不了防曬、美白保養品，今年更流行大膽玩色的彩妝風格，包括忠孝館推薦NARS炫色天后腮紅組，優惠價2600元；復興館ESTÉE LAUDER IU最愛粉持久鎖妝氣墊組，優惠價2700元；敦化館LA MER夏日水感澎亮組，優惠價7600元。此外，忠孝館於6月6日至6月8日期間，持SOGO App快樂購卡消費滿1000元，再送實用的特別回饋禮。