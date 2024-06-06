台南市南區四鯤鯓又見「6月雪」，每年這個時候海岸線都上演發泡塑膠災難。（晁瑞光提供／曹婷婷台南傳真）

台南海岸線每年6月都會吹起「6月雪」，堆積如山蚵架、EPP發泡塑膠來自牡蠣養殖業者使用的浮棚發泡浮具，隨著氣候變遷造成西南氣流愈來愈強，今年有更多未回收的牡蠣浮棚、浮具被大量沖上岸。台南社區大學環境行動小組晁瑞光說，發泡塑膠災難年年上演，問題根本沒解決！

每年5月底逢鋒面來襲加上西南氣流影響，大量牡蠣養殖蚵棚被沖上岸，以前是保麗龍浮具，台南市政府為解決保麗龍汙染，改為輔導漁民使用EPP。晁瑞光說，過去是大量保麗龍垃圾滿布沙灘，現在則是EPP發泡塑膠，對一般民眾而言，分辨不了兩者差異，且後者一樣會破碎、碎裂，對環境造成的破壞一樣無解。

他觀察，氣候變遷造成西南氣流愈來愈強，這幾天，南區四鯤鯓海岸線可見大量牡蠣殼被沖上岸，還有很多發泡塑膠躺在沙灘，他說，多年前雖曾倡議，應以可回收的硬式浮筒取代發泡塑膠材質，但多年過去，問題依舊，且因這些EPP發泡塑膠約80％都是由政府補助，按理說，蚵農應在鋒面來襲、西南氣流來襲前趕快回收這些浮具，但現況卻非如此，補助反而造成農民放任浮具沖走。

他也提到，今年3月牡蠣空殼率高，當時檢測原因出爐，與氣候變遷造成水溫升高、微生藻多等；另，養殖密度太高也是原因之一，相關單位應該全盤檢討養殖規範。