華爾街見聞報導，該旗艦店是蘋果授權轉銷商。Apple產品京東自營旗艦店顯示，6月1日至3日，降價後，iPhone 15 Pro售價5,949元，iPhone 15 Pro Max售價7,749元起。
目前看，京東自營店比天貓Apple store旗艦店降價力度略大。天貓Apple Store官方旗艦店顯示，iPhone 15 Pro售價6,099元起，iPhone 15 Pro Max售價7,949元起。
機構分析指出，第一季iPhone出現量價齊跌的情況，銷售表現較差。蘋果面臨競品的挑戰和壓力日益增大，亟需從軟硬體全方位升級創新來吸引消費者。
最新數據顯示，iPhone 4月在大陸市場的表現出現反彈，發貨量成長52％。分析表示，蘋果今年兩次的降價策略奏效。
IDC中國高級分析師郭天翔指出，蘋果產品的綜合競爭力在高端機市場依然是比較強的，所以在價格進行明顯優惠以後，還是會吸引較多消費者購買。
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