一名男子日前目擊一場車禍，除了幫傷者叫救護車外，第一個想到用對方的iPhone開啟健康App的醫療卡，聯繫傷者家人，呼籲使用iPhone的網友一定要設定，備而不用，貼文引發關注，很多iPhone用戶驚呼現在才知道有這麼實用的功能。

原PO昨（20）日於《Threads》指出，某天晚上在高雄夢時代附近目睹一場車禍，當下他立刻想到用傷者的iPhone開啟健康App的醫療卡功能，他建議大家一定要設定，在緊急時自己沒辦法聯繫家人的情況下，路過的人也能提供適當的協助。

另一名女子也發文說，聽同事說在外地上課的女同事因血糖太低昏厥倒地、抽搐，緊急叫救護車卻不知道如何聯絡女同事的家人，後來才知道iPhone內建的健康App可以設置醫療卡，長按關機鍵後，會顯示醫療卡按鍵，按下後會有個人基本資料、緊急連絡人等。

根據Apple官網，iPhone用戶進入健康App後，點選右上的圖像設定醫療卡，除輸入個人身高、體重、血型及緊急連絡人外，還可填寫個人醫療狀況、過敏與反應等。

兩篇貼文引發逾2千人關注，許多網友皆表示使用iPhone這麼久，從未注意有這麼實用的功能；也有少部分人已設定好，讚該功能真的很重要，必要時使用醫護人員也可根據個人輸入的資料，給予醫療幫助，「能救一命。」