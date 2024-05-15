電影《愛的噩夢》是廖明毅導演繼《怪胎》後，第2部以iPhone拍攝的電影。第26屆台北電影獎入圍名單15日公布，項婕如獲最佳女主角提名，林艾璇（大元）入圍最佳女配角，兩位皆首度提名電影獎項，令人驚喜，更讓外界期待片中的精湛演出。另包括最佳配樂許家維、最佳聲音設計劉小草及曾雅寧，本片共4項大獎提名。

項婕如第1次入圍影后，她興奮表示：「這是我第1次入圍，收到消息時很開心，非常感謝評審們的肯定，也謝謝劇組同仁們的付出，謝謝我戲裡的夥伴林柏宏，謝謝長鈺姐和廖明毅導演相信我能一起完成這趟旅程。我想謝謝6年以來一直陪伴我的柴姐（柴智屏），謝謝當時陪伴我拍攝的經紀人湲元、相均，謝謝這一路上遇到的好人們，這個入圍在此時此刻鼓勵了我，我會更努力繼續前進。」

項婕如憑《愛的噩夢》順利成為準影后。（圖／華映娛樂提供）

大元首度提名女配角獎，她回應感言講到哽咽：「我剛在走路中，收到經紀人說：『恭喜大元！』我想說恭喜什麼？超想尖叫，全身起雞皮疙瘩，緊張到手在顫抖，我到現在還是覺得不敢相信，真的謝謝評審，謝謝台北電影節給我這個殊榮，讓我可以跟這麼多厲害的電影人一起參加頒獎典禮，最感謝的是導演，謝謝最龜毛最認真的導演廖明毅，謝謝他讓我覺得自己是電影人，不是好像，是我現在真的覺得自己是電影人了，太開心了，也要謝謝溫暖的柏宏。」

《愛的噩夢》定檔7月12日全台上映。除了再聯手「怪胎CP」林柏宏和謝欣穎，更加入項婕如、大元、吳志慶（大飛）及黃宣共同主演。日前先釋出前導預告，林柏宏再一次愛上「怪癖女孩」，由項婕如飾演愛捏泡泡紙的女孩，他倆因交換二手書陷入浪漫熱戀，林柏宏甘願接受對方的控制欲及潔癖守則。不過，預告後段畫風一轉，謝欣穎、林艾璇接連登場，再加上神祕兔子面具怪客；這絕不只一部純愛片，預告已彌漫一股奇幻懸疑的氛圍。