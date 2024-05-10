樂壇新人Bettii 杯緹推出首張同名創作專輯《Bettii 杯緹》，第二波抒情主打〈匿光〉MV邀請台北電影節「非常新人」的新生代演員項婕如與Bettii 杯緹同框演出，2人在MV中飾演相知相惜的好姐妹，一同歷經成長的快樂與糾結。這對Bettii 杯緹而言是全新挑戰，過往MV只需對嘴、展現青春可愛一面的她，此次必須因劇情展露更多情緒面，Bettii 杯緹表示：「好險有項婕如，她帶領了我很快就進入了狀況！」

新歌〈匿光〉是華語抒情慢歌，Bettii 杯緹想透過歌曲傳達：「太陽不會永遠被烏雲包住，天氣很快就會放晴，壞事很快就會過去。希望大家都可以像太陽一樣，找到那個能讓自己綻放的出口。」她以充滿情感的清新聲線，超齡演繹歌曲，也藏著Bettii 杯緹年僅18歲的音樂天份。該曲製作人陳建騏也以文字回應給Bettii 杯緹的鼓勵：「不放棄任何充實自己的可能，放大所有感官體驗生命，然後，活成音樂。」一席話讓Bettii 杯緹相當感動。

杯緹新歌MV邀請項婕如合作演出。（圖／時大音樂提供）

MV邀請曾獲選台北電影節「非常新人」的新生代演員項婕如與 Bettii 杯緹同框演出，兩人飾演在校園的好姐妹，因為有著相似的性格，她們陪伴對方走過成長的快樂與困惑，相互的陪伴成為了彼此的支柱。然而一開始得知要挑戰劇情式MV的Bettii 杯緹其實很緊張，鮮少演戲經驗的她，也在項婕如的帶領下漸入佳境！聊到對彼此的第一印象，Bettii 杯緹說：「她很成熟，導演說什麼都能很快理解，是很厲害的演員！」項婕如則笑說：「後來聊天才發現原來我們的MBTI 16型人格都是INFP(調停者)，難怪我們特別有默契，Bettii給我的感覺很細心，自帶療癒屬性！」

而劇情背景選在校園，聊到過去在學校時做過印象最深刻的事，Bettii 杯緹笑說：「以前唸高中的時候會跟好朋友在午休的時候跑到福利社聊天，然後一路聊到打烊，可能是我們當時做過最叛逆的事了。」