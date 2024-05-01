TRASH 今年正式回歸，首發全新單曲〈懦弱〉MV邀請「金獎影帝」鄭人碩，以及資深實力演員陳慧娥，同時也是主唱阿夜的媽媽！不僅鄭人碩的演技驚艷全場，提到親媽參演，阿夜笑說：「其實是導演提議的，她一收到邀請在家開心到是跳起來的那種。」身為「夜媽」的陳慧娥也透露前一晚開心到睡不著覺。

此次MV有請新生代導演賴禹諾掌鏡，鄭人碩擔任男主角，劇情中詮釋了17歲、23歲及35歲不同時期的狀態，回顧過去與朋友、愛人、家人的關係。劇情最終回到現階段，他才知道原來那些逝去的關係，都來於自己內心的懦弱。而鄭人碩將其悔恨的脆弱面詮釋的淋漓盡致，從像刺蝟般的憤怒，到最後卸下武裝的抱頭痛哭，都讓人深感共鳴。

不僅影帝加持，本次MV更邀請到「夜媽」又稱「阿娥姐」的陳慧娥客串一角。陳慧娥在劇情中擔任鄭人碩的母親，也深刻感受到鄭人碩令人動容的演技，阿夜笑說：「我前一天才跟我媽說是要跟鄭人碩對戲，她看了馬上說『是帥哥』。」陳慧娥則笑說：「今天拍自己兒子的MV，我一大早6點就醒了，前一天晚上開心到睡不著覺。」

TRASH與演員群合影，左起：頤原、魁剛、鄭人碩、朱葒、陳慧娥、阿夜、博文。（華納音樂提供）

阿夜則透露：「她開心到是跳起來的那種，因為媽媽也是個演員，可能是有種自己被肯定之外，還能參與自己兒子的作品的感覺，對我來說也很有意義。」不過他卻笑說：「其實一開始我腦中沒有想到要找媽媽客串，是導演提議的。」

拍攝MV當天，最令TRASH印象深刻的更是鄭人碩驚人的實力演技，TRASH分享：「看到碩哥的表演，全場的大家真的都被感染到了。」鼓手魁剛更提到：「看到現場有點想哭的感覺。」主唱阿夜在MV中則是飾演承接住戲中鄭人碩情緒的人，他表示：「最厲害的是碩哥前一秒還在開玩笑，導演一喊開始他馬上就進入狀況，當下我在他面前只覺得『來了來了』，很快就被他的情緒感染，跟著一起進入戲中的角色，真的不虧是影帝級！」