31歲「TVB小花」陳詩欣擁有甜美臉蛋和32C火辣身材，近日她卻自爆遇上慘劇，去做臉打針疑因店家下手過重，臉頰皮膚嚴重燒傷、脫皮，她發訊息問店家怎麼會這樣？對方只回她一句：「做傷了」，沒有半句道歉。

陳詩欣過去演出過《愛回家之開心速遞》、《痞子殿下》等電視劇，近日她在IG現時動態發文透露，因為臉上之前有許多暗瘡，到美容店清黑頭粉刺時，在店家建議下打了海藻矽針，店家當時提醒可能過兩天就會脫皮泛紅，沒想到第三天依舊紅紅黑黑的，讓她急忙再私訊問店家怎麼會這樣，對方第一時間僅承認做壞了，但沒有一句道歉。

陳詩欣生氣美容院一句道歉都沒有。（圖／翻攝自eunicechanszeyan IG）

陳詩欣說，在自己追問下，店家才跟她說急救方法，並不斷強調：「好多客人都有這樣，一定會好起來的」，令她傻眼，幾天後頂著臉上傷疤去工作，並請化妝師幫她加強遮瑕，陳詩欣說，這個慘痛教訓讓她學到以後去美容院要挑有信譽的，不要胡亂嘗試，導致現在要花更多時間搶救臉上的悲劇。

陳詩欣早年參加模特兒選拔進而出道，2017年加入TVB，2021年她宣布和圈外男友陳爾正結婚，兩人交往多年，先前便被拍到在嘉年華上手牽手，陳詩欣大方認戀，並表示最喜歡男友的孝順和成熟穩重，宣布結婚後，港媒起底陳爾正來頭不小，畢業於世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院，還和朋友集資買下場地，改造成獨立音樂表演場地Hidden Agenda。