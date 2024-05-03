神秘雙人組VH (Vast ＆ Hazy) 將於5月推出其第三張錄音室專輯。這次發行不僅象徵著 VH 音樂創作風格的進化，也展現了他們在探索個⼈⼼靈深處的⼤膽嘗試。

新專輯透過一系列精心策劃的曲目，啟發樂迷從內在自我到外在生活進行全方位的反思與整頓，引導人們重新發現內心的平靜與秩序。VH表示：「誰都曾想過好幾次吧？『如果能回到過去，該改變些什麼？』人類無一例外都會被往事折磨，在後悔的迴圈中徘徊，但我們不是囚犯，而是被自己給困住。希望透過〈囚犯〉這首歌曲，和聽眾一起找到突破迴圈的出口。」

VH在音樂視覺上向來有許多想法，他們的視覺藝術探索在即將發行的專輯中達到了新的高度。MV〈囚犯〉巧妙地運用了「蘋果」作為象徵，MV最後男子放下了出獄後的行李，象徵著他的新生。行李落下的瞬間，新鮮蘋果的墜落也象徵著他失去了支撐他的母親。

這強烈的視覺暗示表現了男子洗心革面的決心，也表達了他未能陪伴在母親身旁的遺憾。VH表示：「〈囚犯〉MV是由身邊真實發生的故事改編而來，我們和導演想透過這支MV提醒大家簡單卻常被遺忘的道理：『珍惜當下所有，有些事情也許後悔莫及，但要從中學習，永遠別把自己困在原地。』」