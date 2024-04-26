R&B創作歌手孫王力（LEE）時隔兩年，今（26日）正式推出全新數位專輯《靈魂提問》，他過去曾因歌聲像女生，被網友質疑他變性，孫王力坦言「受夠了」，「我很討厭被別人說我聲音雌雄莫辨，我不過就是可以唱高了，在那邊討論是男是女，我認為很無聊，直接看我是不是不就得了。」

他這次特地用普羅大眾認知的男聲音域，寫了專輯同名新歌〈靈魂提問〉，以低沉嗓音詮釋，他說：「我其實一直有這個音域在，在這樣的音域我更能唱出這首歌的態度與想講的東西。」

今年29歲的孫王力透過新歌〈靈魂提問〉，表示正處於年輕人嫌老、中年人嫌小的尷尬歲數，在面對事業、人生高不成低不就的頹與喪時，苦無同溫層理解，還得聽周圍的人和自己抱怨各種大小事，宛如一場「誰能比我慘」的角力賽，看誰在其中能獲得些微優越感。

孫王力在歌曲尾聲70秒的獨白表達內心深層的不耐煩，「把問題丟給我，也沒問過我有沒有問題」，認為很多年輕人光想成為對社會有些微貢獻的Nobody，靈魂都快被弄死了，直白Diss身邊的抱怨鬼：「我憑什麼擔心你，我他X擔心自己都來不及了。」

新歌〈靈魂提問〉MV腳本由孫王力親自發想，他在MV宛如人格分裂，詮釋頹廢又軟爛地活在髒亂環境、直逼強迫症極度潔癖的兩種人格，竟是他的親身經歷。他談到20歲剛搬出去住時，只忙著追求成就，家裡曾亂到「以為自己被搶了」，現在則是略有潔癖的偏執狂，除了把自己的房子收拾像是樣品屋，連朋友的家都不放過，「我會跟朋友提議我自費去他家打掃，是消毒水、打掃工具都自己帶的人」。

他在MV尾聲特別設計了將垃圾丟掉的橋段，他解釋：「那個垃圾也象徵我們的靈魂，因為在意別人的眼光，在執著收拾的同時，也把不必丟的東西丟掉，將髒亂卻快樂的靈魂丟了。」藉以表達人因缺陷而完美，看透自己的缺陷，才能與真實的靈魂共存共處。