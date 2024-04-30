香港歌手AP潘宇謙預告將推出2024年創作專輯，近日推出新單曲〈不明白〉MV，這次MV則是他首次在台北取景，過程中他很快進入狀況，到哪都能打成一片的AP潘宇謙甚至開拍不久就跟所有工作人員都聊開，被讚根本是個毫不怕生「社牛」。

AP潘宇謙也分享心得：「這次拍攝團隊真的都很貼心，一切都非常順暢，成果我非常滿意。」這首歌曲描述社會、身邊的人，甚或自己總為外界所設下的框架所煩惱，AP潘宇謙說：「這首歌是講我有自己的態度跟節奏，跟這個城市其他人的節奏不太一樣，但我還是滿樂在其中的。很多事我不太明白，我只是要把這感覺放在MV裡面。」

香港歌手AP潘宇謙預告將推出2024年創作專輯。（認可音樂提供）

〈不明白〉詞曲這樣的反差共存一直都在AP潘宇謙的個性當中，他與老婆婚後育有雙胞胎兒子，當初歌曲誕生的契機，竟是來自AP潘宇謙的小兒子，他說：「這首歌的出現可能要謝謝我的小兒子，某天的凌晨四點他突然睡著睡著就突然哭醒了，接著我開始哄他睡花了我一個小時，那時天也快亮了，就覺得不如來寫首歌。」

歌詞前兩句「天還沒亮就起來，腦袋只剩下一片空白」，即是當時的情境，也是當下寫歌腦中的最直接的思緒，他笑說：「這兩句是送給兒子的。」