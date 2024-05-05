出借好市多（Costco）會員卡給陌生人前最好三思，美國加州一名華裔男子一年前在好市多將會員卡借給一名不認識的大陸同鄉，近日美國警方竟進入他家將他逮捕，並指控詐欺、偷盜及仿冒等3項重罪罪名，原來他出借會員卡後，對方將買來的Apple Watch換成假貨退貨。

澳洲中文媒體「今日悉尼」4日報導，美國加州警方日前突然拿著搜索令到蒙特瑞公園市（Monterey Park）楊姓華裔男子的家中搜查，並將他逮捕，他也被檢方起訴詐欺、偷盜及仿冒等3項重罪罪名，楊男一頭霧水，完全不知道自己做錯了什麼事。

美檢指出，好市多報案，指控楊男曾拿一只Apple Watch來退貨，好市多退款後將手錶退給蘋果，蘋果卻發現退回的Apple Watch是假貨，好市多因而報警。

不過楊男強調，他從沒買過Apple Watch，更不可能拿去退貨。他後續回想起一年前在好市多排隊結帳時，後方一名自稱來自中國大陸的遊客向他借會員卡結帳，楊男當時認為只是舉手之勞，便將卡借給了對方，對方買了一只Apple Watch，並將現金支付給楊男，兩人購買的商品分別打成2張單據。

原來該名遊客後續拿單據去退貨，而且還退假貨。

報導指出，儘管不是楊男購錶及退貨，但好市多只認會員卡，導致他捲入詐欺官司，遭警察登門逮捕，並指控詐欺、偷盜及仿冒等3項重罪，楊男表示，他不解為何好市多在對方沒有出示會員卡的情況下就把商品退貨。