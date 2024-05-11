新店分局交通分隊警員黃富品向母親樹林分局人事室的巡佐陳淳均致意。（圖／警方提供）

人事室最美科員方柏雅身兼母職，帶著小孩共度母親節活動。（圖／警方提供）

新北市警友會也贊助警局舉辦青苔球手作課程、多肉植物市集與免費按摩體驗服務，讓各位警察媽媽們，於母親節前夕，在辦公職場，得以舒緩肌肉、放鬆心情，紓解工作辛勞。（圖／警方提供）

新北警局在這個母親節獻上了一場溫馨的驚喜！紅色康乃馨花束飄香，不僅向所有母親們致敬，更是對警察媽媽們無私奉獻的最高褒揚。在這個特別的日子裡，警友會的慷慨贊助，讓警察媽媽們享受了一場身心放鬆的盛宴「手作課程、多肉植物市集、免費按摩體驗」，一應俱全，讓她們盡情放鬆、紓解工作壓力。

然而，最特別的是新北市警察局有2組警察母女檔及母子檔，在人事單位精心安排下，讓警察女兒及兒子給了警察媽媽意外的驚喜。蘆洲分局偵查隊警員楊蕧菶的母親是三重分局的警務佐黃麗端；新店分局交通分隊警員黃富品母親則是樹林分局人事室的巡佐陳淳均。想像一下，當楊蕧菶警員和黃富品警員的母親們，滿懷期待地在辦公室等待時，突然看到自己的孩子出現在眼前，熱情的擁抱和溫暖的笑容，那份驚喜和感動可想而知！這樣的家庭奇蹟，彰顯了警察家庭的堅韌和凝聚力，更是對警界同仁的極大鼓舞和鼓勵。

在這個性別平權的時代，警察媽媽們不僅肩負著守護社會的重責大任，還要兼顧家庭的溫情與關懷。她們的辛勞與奉獻，無法用言語來詮釋，但我們可以用行動來感激和尊重。警局的舉措不僅表達了對母親們的敬意和感激，更是對整個警界的鼓勵和支援。讓我們共同向這些堅強的警察媽媽們致敬，讓我們共同努力，打造更加安全和美好的城市！