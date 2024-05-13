台中市警紀連環爆！行政院長陳建仁今天出席中市活動時表示痛心；台中市議員質詢砲火猛烈。台中市警局副局長郭士傑晚間表示，市警局長李文章已自請處分，並宣布相關事件涉違法、違紀及考監責任名單，大刀闊斧懲處14名警官、2員警共16人，從1大過到調職調地不等處分，其中，官階最高為霧峰分局長陳祥麟，依考監責任記申誡1次。

台中市近日警察風紀爭議不斷，從市警局少年隊田姓及張姓員警涉嫌浮報詐領刑事辦案工作費；前刑大大隊長林明佐涉嫌洩密給博奕集團；霧峰警分局林姓小隊長在警方搜索簽賭案前出入現場；大雅警分局張姓小隊長今傳出浮報刑辦費情事。

郭士傑晚間表示，針對此類案件會嚴辦到底、追究相關責任，由督察室督同蒐集風紀情資，全面清查風紀顧慮人員，若再違法犯紀，絕不寬貸。他強調，台中市警局自2022年至今，逕予免職或輔導辭職、退休列輔官警共25人，針對少數列管輔導同仁，持續加強輔導考核；若輔導無效，則優先列為汰除對象。

相關事件的懲處、考監責任及懲處如下：

少年警察隊案，張姓偵查佐記1大過、陳姓小隊長及田姓偵查佐各記過2次；追究相關考監責任部分，陳姓前隊長申誡1次，陳姓組長及吳姓分隊長各記過1次，高姓分隊長、莊姓及蘇姓前督察員各申誡1次。

霧峰分局案，林姓小隊長記1大過，相關考監責任部分，分局長陳祥麟申誡1次、許姓前隊長記過1次、闕姓前副隊長及陳姓前巡官各申誡2次。

大雅分局案，張姓小隊長記過2次，相關考監責任部分，曾姓前隊長記申誡1次。

此外，相關案件的涉案當事人陳姓、林姓及張姓小隊長，張姓及田姓偵查佐等5人，均改調為行政警察，並調整服務地區。