基隆市警局第二分局劉姓員警昨（24日）才傳出頻繁上酒店還侮辱坐檯小姐，今（25日）第一分局副分局長劉舜賢，又被爆疑似與女性友人發生婚外情，經督察科調查後，決定將劉記過二次，調整為非主管職務，理由是「違反公務員不得經營商業規定及不正當男女感情交往等情」，並追究相關人員考核監督責任。

劉舜賢畢業於中央警察大學58期，曾歷任多個警職，包括基隆港務警察所長、宜蘭三星分局副分局長，基隆第一分局二組組長、第二分局副分局長，去年3月23日，他調任至基隆市警局第一分局副分局長一職。

劉舜賢先前因家庭因素及經濟壓力，被列為基隆市警局關注對象，這次婚外情事件爆發後，警局決定調動其職務，並由督察科進行調查。劉舜賢原本計劃在今年7月提出退休申請，但此次事件或導致其提前退休。

基隆督察科調查，第一分局劉姓同仁，有「違反公務員不得經營商業規定及不正當男女感情交往」等情，經調查相關事證，確認劉員有不正當男女交往情形，已於113年4月24日調整為非主管職務，核予記過二次懲處、並追究相關人員考核監督責任。後續將持續追查，若有違紀（法）情事，依法究辦，絕不寬貸。

本局針對員警違法違紀案件，主動調查，依法嚴處，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」之立場，使同仁知所警惕，展現淨化團隊決心，以維警譽。