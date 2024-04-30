大陸東方航空有一架客機，在上海浦東國際機場的停機坪上，在沒有意外的狀況下，突然放出逃生滑梯，知情人士透露，這起事件初步了解是機組人員起衝突造成，事發時機上有乘客。涉事航空公司已啟動內部調查。

昨天（29日），有網友反映東航一架客機在停機坪上突然放出逃生滑梯。而根據爆料的網路照片來看，涉事機組成員曾在飛機剛降落時表達不滿，「飛機還沒停穩就回頭和他們說我不想幹了，我恨透你們了」。另有圖片顯示，名為「MU鄭雅欣」在微信朋友圈發文稱，「我幹了我不想幹但不得不幹的事、如果沒有網開一面，那就只能背水一戰」。

知情人士流出的內部對話訊息。（圖／翻攝香港01）

知情人士流出的內部對話訊息。（圖／翻攝香港01）

查證後得知，事情發生在4月28日晚上，上海浦東國際機場29日，涉事航空公司已啟動內部調查。30日消息在網路上傳開，機場知情人士透露表示，此客機型號為空中巴士A320 neo客機。初步了解是機組成員起衝突，導致逃生滑梯被放出，事發時客機上還載有抵達浦東機場的乘客，這輛客機已暫時暫停運營。

今日下午，東方航空回應並就事件致歉：「4月29日公司西安至上海航班在過站準備期間，滑梯釋放。公司按程序迅速處置，該航班旅客正常保障。公司對此深表歉意，正對事件進行進一步調查。公司將根據調查結果，依法依規進行處理」。

有民航圈人士說，如果這個應急滑梯在釋放後被損壞的話，賠付額度可能達到50萬人民幣（約2135273元台幣）以上，一時的衝動就讓一輛BMW 5系列消失了，這賠償金額相當可觀，凡事別衝動忍忍吧！