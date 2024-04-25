監察委員高涌誠、林郁容為調查1989年發生的世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，昨（24）日約詢新北市長侯友宜約2個小時。對此，國民黨立委柯志恩透露，自己與高涌誠交手好幾次，並翻出高「調查余正煌、管中閔」在內的多個黑歷史。

針對被約詢，侯友宜表示，約詢是監委職權，他予以尊重，自己心中坦蕩蕩，接受監委對歷史的詢問，也已說得很明白。他強調，一生奉公守法，讓國家更進步、更好，是不變的原則，期待監委檢視過去，凝聚大家的共識，而非製造更多衝突和對立，歷史是很好的養分，期盼國家未來更好。

柯志恩昨在政論節目《少康戰情室》表示，監察委員的主要工作，應是整飭官箴、糾彈不法，結果現在，總統蔡英文把監察院「變成了東廠」，而高涌誠就是其中一例。柯志恩指出，一般監委平均審15.9次案件，高涌誠只有7次，被評為不及格，現在審侯友宜的案子，說明他完全是針對自己有興趣的政治案件來查。

「我跟他交手好幾次」，柯志恩接著說，高涌誠曾在卡管案期間調查台大前校長管中閔，在新竹市前市長林智堅爆出論文案後調查調查官余正煌，彈劾過「段宜康曲棍球案」檢察官陳隆翔，他的過去可說是劣跡斑斑。柯志恩也直言，許多正事不做，反而跑去35年前的案件，若最終結果證明，侯友宜沒有涉案，高涌誠必須對這些行為做解釋，如果沒辦法，「監察院真的是可以廢掉了」。