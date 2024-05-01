新北市農業局輔助社區民眾持續提升坡地防災知識及應變能力，2023年新北市有4里榮獲農村水保署最高榮耀銀質認證、5里獲銅質認證，現共有6處社區獲銀質認證、26處社區獲銅質認證，社區累積認證總數為6都最多。今（1）日獲獎里長在新北市政會議上獻獎，市長侯友宜說，推動防災社區最重要的是教育訓練，唯有平時就做好準備，在災時才能快速應對。

農業局說，去年共辦理23場次兵棋推演及4場次實作演練，並提報各社區辦理防災社區認證，獲得農村水保署肯定榮獲4銀5銅的佳績。

農業局指出，去年海葵颱風侵襲期間，獲銅質認證的汐止區東山里曾依農業局指示進行預防疏散撤離，有了汛期前的實作演練，也讓實際撤離時的社區組織運作起來更加順利，社區組織即於兩小時內將保全戶全數疏散撤離完成。

東山里長虞恉剛表示，平時有做好防災相關演練，讓保全戶都瞭解到疏散避難的流程，才能讓這次災害發生時大家都井然有序、做好分工，也使里民更了解疏散避難的重要性。

新北市長侯友宜表示，推動防災社區最重要的是教育訓練，唯有平時就做好準備，在災時才能快速應對，保障生命財產安全。新北市土石流自主防災社區五年來已推動97里，目前已獲得農村水保署6處銀質認證及26處銅質社區認證，今年度自主防災社區預計辦理14場次兵棋推演及9場次實作演練。

目前正值汛期，農業局說，將持續推動自主防災社區、輔助社區民眾持續提升坡地防災知識及應變能力，期許透過推動社區防災教育，培養居民防災意識，減低損失。