農業局副局長王正一（右二）嘉許型農們熱心公益。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府農業局輔導的型農大聯盟日前於與創世基金會及高雄市華嚴慈惠堂普澤慈善會共同辦理公益義賣活動，型農們有錢出錢、有力出力，將義賣收入及募集所得共10萬多元分別捐給創世基金會及家扶中心，另提供300張200元園遊券給家扶中心及現場小朋友，展現愛心不落人後的精神。

在鳳山曹公圳水岸公園，共有50攤位參與義賣，此次義賣主要是為募集植物人長期安養經費及創世基金會花蓮分會籌建經費，高雄型農們準備了雞蛋、有機米、冷壓薑母黑麻油、冷凍芭樂原汁、果乾、原生種山茶茶包、溫室玉女小蕃茄、古早味米香及鳳梨汁、桑椹汁等在地農產和加工品來義賣，精緻又美味的農產品受到民眾喜愛，活動尚未結束就銷售一空。

創世基金會表示，高雄型農大聯盟販售的商品及型農展現的銷售活力，為現場擺攤增添了不同以往的新氣象，希望接下來的幾場義賣活動，型農們可以繼續參與合作。

型農學堂執行長林慶揮說，型農參與公益不落人後，只要每個人略盡微小力量，一群人就能匯集成大助力，只要能幫助社會，型農持續投入公益的腳步就不會停歇。

高雄市政府農業局表示，型農招募與培訓至今已第12年，以「型農大聯盟」為共同品牌行銷推廣，推動高雄農業發展方向及農業產業升級，鼓勵青年農民返鄉為農村注入新氣象。

這群因培訓課程而認識的型農們，結訓後自發性成立「型農學堂」讀書會，除透過跨域結合自主學習，不定時辦理講座研習及技術交流之外，大家每年都會自辦或是參與公益活動，這群年輕人為家鄉農業努力之餘，還不忘回饋社會作公益，為下一代建立良好的示範，也為扶助弱勢族群貢獻一份心力。