國民黨籍立委王鴻薇在去年總統及立委選舉期間，遭網友在臉書恐嚇「小心一點不要走夜路...你能吃幾顆子彈？這麼喜歡中國滾去中國」、「找人開槍，500萬而己，選舉不要亂講話，以後你臉書上多講一次民進黨，就多挨一刀，等著吃子彈」，檢警雖查出網友是利用某網路服務公司上網發文，但網友IP位址在境外，透過美國聯邦調查局協助亦無所獲，遂將業者簡姓負責人送辦，台北地檢署認為發文恐嚇者並非簡男，25日將簡男不起訴。

王鴻薇在去年7月26日總統及立委選舉期間，遭網友「CHONG KA LOCK」在臉書發文恐嚇「出門的時候小心一點不要自己走夜路...你能吃幾顆子彈？這麼喜歡中國滾去中國，中共同路人，平時不要得罪人，尤其是民進黨的人，幹掉你真的沒什，警告你，選前不要再亂話」、「找人開槍，500萬而己，人的身體真的很脆弱，經不起一刀，以後你臉書上多講一次民進黨，就多挨一刀，無視我？你會付出代價的，等著吃子彈」，事後王向台北市刑大報案。

警方查出，網友是透過某網路服務公司上網發文，遂將業者簡姓負責人依恐嚇罪送辦。檢方調查時，簡男供稱他只提供網路服務，該IP是香港客戶，付款方式是泰達幣，他是使用通訊軟體與對方聯絡，不是他發文恐嚇。

檢方另請警政署、美國聯邦調查局協助，因IP在境外，無法查知發文真正身分，加上簡的手機對話紀錄，均無顯示恐嚇王鴻薇的事證，認為簡男恐嚇罪嫌不足，今不起訴簡男。