由阮經天主演的本土電影《周處除三害》，其中一段「尊者」的段落，被網友拿來做成哏圖，將頭像換成總統蔡英文、準總統賴清德等人，因此有民眾向警方檢舉；刑事局認此舉恐涉及觸犯煽惑罪，目前進行偵辦中。對此，藍委王鴻薇仍在臉書貼出該哏圖，喊話：歡迎刑事局過來！反問蔡、賴是在害怕鄭南榕追求的言論自由嗎？新黨台北市議員侯漢廷也在臉書分享此圖，直呼「煽惑個鬼，就綠色恐怖！」歡迎刑事局過來。

電影《周處除三害》日前從對岸爆紅回台灣，引發不少話題。金馬影帝陳以文飾演的「尊者林祿和」組織邪教、斂財、洗腦，而尊者與兩名護法坐在「新心靈舍」的劇照，近日竟有網友大玩惡搞換臉，將電影畫面P圖成總統蔡英文、副總統賴清德、準副總統蕭美琴等人，背景還打上「台灣價值」四字。由於電影情節結尾尊者遭「除害」，警方認為該張頭像有涉及恐嚇意味，同時也有煽動犯罪之嫌，因此目前由刑事局追查中。

對此，國民黨立委王鴻薇30日在臉書直接分享該張圖片，直呼「聽說現在這張圖不能發，刑事局會來查水表？」她喊話「我現在圖放就在這！歡迎刑事局過來，民進黨給台灣社會這種言論自由，蔡英文、賴清德在怕什麼？怕鄭南榕追求的（百分之百的）言論自由嗎？」

「煽惑個鬼，綠色恐怖就綠色恐怖！」侯漢廷今(1日)也發文質疑，「熱心民眾」檢舉，放蔡賴的《周處除三害》合成圖，刑事警局認為觸犯煽惑罪，要偵辦。被合成在劇情中的壞人頭上，所以叫鼓勵煽惑，是把台灣人當智障嗎？誰看到這張圖會去關公面前擲九個聖杯然後拿槍去犯案？

侯漢廷提到，馬英九過去也是被合成在怨靈、壞人圖片，也是鼓勵人看到馬英九就除靈嗎？馬英九寬容，台灣有各種合成惡搞自由，蔡賴執政，愈發不容異己。他直言，「搞綠色恐怖就是綠色恐怖，我就大搖大擺放著，民進黨如同邪教，歡迎刑事局過來！」