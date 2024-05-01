從街頭聚眾鬥毆、賭博、詐欺、色情產業再至毒品等案件，由於這些社會事件經常發生，台灣民眾對於8+9、角頭等字眼早已屢見不鮮。一名L姓網友日前透過Dcard並以「角頭老大和8+9病人的差別」命題發文，稱父親過去於南部開診、是當地一名醫師，前來就醫的病患多為當地人。

對此，她進一步指出，某日診所出現一張新面孔，並向櫃檯人員表示，最近剛出獄，目前身無分文，也沒有健保，但身體感冒，詢問是否能通融賒帳，讓他看病拿藥。

由於父親脾氣向來溫和，於是就告訴對方，「沒關係，我照樣幫你看病開藥，錢也不用急著還，將來你有錢就拿來還，沒錢也就算了，不用什麼字據，若是藥吃完沒好，也可以再來回診」。男子當下看完病、拿過藥，再三道謝就離開了診所，後來確實也主動上門還錢，並持續複診。

L姓網友回憶，後來這名男子如常回診時，剛好遇到一位渾身酒氣的8+9，不僅對旁人大呼小叫，甚至從不攜帶健保卡出門，欠錢也不回補。對此，男子隨即以台語警告對方：「醫生在這邊開診所是要做生意的，你看病就看病，不要給我這樣隨便亂，不然讓我知道了，你就給我小心一點，知道嗎？」令眾人出乎意料的是，向來囂張的8+9面對男子竟全程低頭、不發一語，從此乖乖看病，仿佛變了一個人。

至於後續，診所的人才透過那名「降伏8+9的神秘病人」口中得知，原來男子入獄服刑前曾是地方老大，更是「最大咖的那一個」，街頭上沒有一個混混敢去招惹。雖然不知為何坐牢，但大家還是很難想象彬彬有禮的紳士，過去竟有這麼大的來頭。

貼文曝光後，許多網友也在評論區留言曾經遇見角頭老大的經驗，「真正大尾的在醫院通常態度都很好，有的還會送禮，不會亂惹事，很低調的」、「以前在急診的外科，真的就是細漢仔（輩份、等級較小的）叫最大聲，老大反而很低調，一句話讓他們全部閉嘴道歉，然後那幾天都會突然有一大堆食物跟飲料」、「真正的老大，是很安靜低調的，只要說一句話，就會血流成河，根本不用在那裡和人大小聲」。