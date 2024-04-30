針對電價是否凍漲，立法院長韓國瑜今（30）日先召集黨團協商但並未達成共識，立法院院會中午也針對國民黨的「凍漲電費」案進行表決，結果贊成59人、反對50人，提案通過。對此，國民黨立委王鴻薇透露，這次的甲級動員相當臨時，是昨天下午才臨時組織，因為當時國民黨立院黨團獲悉，民進黨即將甲動突襲闖關，他們根本不尊重韓國瑜、沒有協商意願。

立法院院會今針對電價是否凍漲進行表決，在韓國瑜裁示下，先表決民進黨團修正動議，不讓電價停止調漲，出席108名委員中，贊成50人、反對58人，贊成者少數，民進黨團修正不通過。隨後表決國民黨團提案，結果顯示，出席109人中，贊成59人、反對50人，贊成者多數。韓國瑜裁示，本案照案通過，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會，即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施。

王鴻薇今在中天政論節目《大新聞大爆卦》透露，在昨天下午時，國民黨立院黨團突然致電每位委員，詢問是否能配合隔天的甲級動員，到了今天早上召開黨團大會時，黨團三長向大家告知，臨時要甲動的原因，是因為獲知民進黨準備針對電價凍漲等案件發動突襲。

王鴻薇指出，昨天情況會如此緊急的原因，是因為按照過往程序，案件需經立法院長協商，若是協商不成才要表決，民進黨想要突襲就說明，他們根本不尊重韓國瑜、沒有協商意願，所以在得知了民進黨的詭計後，國民黨隨即進行甲級動員。