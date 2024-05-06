民進黨中國事務部近日舉行「中國事務小組」諮詢委員會議，邀請國立政治大學財政學系教授黃智聰就「『兩會』後的中國經濟情況預判」為題，分析中國經濟情勢，黃智聰指出，中國「新質生產力」戰略，恐難擺脫「惡性循環」，但有學者也建議，台灣過去幾年逐漸減少對中依賴，但仍應設法與中國保持良好互動。

黃智聰分析，中國「兩會」設定的經濟目標不斷強調「穩定性」，代表中國經濟的「高成長時代」已經走入歷史，中方雖提出「新質生產力」戰略，但恐難擺脫「促進技術進步－拉大貧富差距－高舉社會主義－產生內需不足－妄想出口擴張－持續經濟衰退」的「惡性循環」。

其餘與會學者建議，台灣過去擺脫對中依賴政策已逐漸成效，像是去年「新南向國家」已經取代中國，成為台灣最大海外投資據點，面對中國經貿威脅，台灣應繼續加強與理念相近國家合作、鞏固與穩定「民主供應鏈」，擘劃「新經濟」藍圖。

民進黨中國事務部表示，台灣過去8年不斷強化國家安全與經濟韌性，降低對中依賴，成為國際民主供應鏈中不可或缺的重要成員，除了積極掌握世界與中國的經濟情勢外，也預先擬定應變方案，近一步以「國家希望工程」為藍圖，讓台灣成為經濟上的「日不落國」。