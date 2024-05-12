根據《財訊》雙週刊報導，經濟部4月起調漲電價，漲幅約11%，這項政策徹底激發了在野黨在立法院的戰鬥力。民進黨團目前採取的策略是且戰且走，且等到新內閣就位後，更要全面變身護衛部隊，讓新政府順利上路。

新國會已經在2月1日上任，這三個多月以來，面對任何議題，幾乎都是藍白占上風；但許多民進黨立委也觀察到，國民黨內部似乎仍有矛盾待解，若未來國民黨茶壺風暴浮上台面，將會是民進黨反攻的最好機會。根據民進黨團觀察，國民黨團現在是「大總召制」，國民黨部分立委雖然私下對總召傅崐萁的風格有疑慮，但傅崐萁的地位暫時無法撼動，藍白將會持續「鷹派」作為。

綠營人數劣勢 攻防陷兩難

尤其攸關民生的電價調整政策宣布後，此議題彷彿成為藍白手中的利刃，雖然經濟部一再說明民生用電採較低調幅，但在野黨抓住老百姓對漲價反感的思維，從3月至今一再出招，逼得立法院民進黨團幾乎天天甲級動員，全員戒備。

據了解，民進黨立院黨團總召柯建銘私下與國民黨立院黨團總召傅崐萁交情不淺，傅崐萁也把柯建銘當大哥，雙方經常就議事私下溝通。不過，近來民進黨團明顯遭抵制，經常「今天與傅崐萁談好的方案，明天就翻盤」，因此讓民進黨團始終保持戒心，不敢輕易談朝野合作。

在經濟部宣布漲電價之前，國民黨團就在立法院提出凍漲電價的提案，把握機會借題發揮。過了一個月協商冷凍期後，4月30日立法院院會因協商無共識，立法院長韓國瑜裁示表決該案，最後藍白立委聯手以59票輾壓民進黨團的50票通過，民進黨團在議場的反抗蒼白無力。

雖然在藍白擁有人數優勢的現實下，民進黨團比不贏人頭是必然；但表決通過後，民進黨立委私下紛紛表示，現在民進黨團在立院的表現似乎太過溫和，不過因為身為執政黨，又不適合太暴衝，在立院攻防的確陷入兩難。

《財訊》雙週刊指出，在立院表決通過凍漲電價案之後，經濟部發聲明稱依然會如期調漲電價，又讓藍白有了攻擊的藉口。但民進黨立委只能先忍耐，挨悶棍，並強調現在電價依法由電價審議委員會決定，藍白的作法是毀憲亂政，期待外界給予公道。