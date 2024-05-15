吳思瑤。（本報資料照片）

立法院昨召開程序委員會，排審周五審查的法案。民進黨團幹事長吳思瑤今批評藍白胡亂擋下重要議案，「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」，經過漫長的討論，終於送出衛環委員會，可以列入這周五的院會議程，但重大的民生健康醫療的議案，正因為國民黨、民眾黨要政治掛帥，把這麼重要的民生議案給擋下來了。

吳思瑤指出，程序委員會第三次擋下重要的議案，民進黨過去8年國會多數的時候，從來不擋案，捍衛程序正義，讓程序委員會排定的議案，可以進入院會的程序，付委來落實委員會中心主義，這是民主審查的秩序、民主審查的規律，沒有人可以肆意妄為，但是非常遺憾，昨天的程序委員會亂擋，胡亂的政黨，胡亂的擋下重要的議案。

吳思瑤說，首先再一次針對民主進步黨所提的兩岸人民關係條例，這涉及重要的國安把關管控，國民黨、民眾黨再次聯手，她手上這裡厚厚一疊的，就是民進黨所提出的，兩岸人民關係條例，綠委陳培瑜、黃捷、范雲、郭玉琴、張宏陸、張雅琳、林月琴、李柏毅、吳秉叡提案全部都被擋。

吳思瑤指出，八個兩岸人民關係條例，攸關台灣民意代表赴中，應當進行管制的條文，連續八案全部被擋，這就是國民黨、民眾黨，胡亂的政黨，胡亂的擋案。

吳思瑤續指，國民黨、民眾黨政治掛帥，在討論事項的過程，胡亂的把民生優先的議案，也全數都擋下來，國民黨為了遂行在他們的D-Day5月17日能夠來表決通過他們想要的國會擴權法案，總統國情報告即問即答，以及傅崐萁提案的交通建設兩大錢坑法案，國民黨、民眾黨再次聯手，在17日院會議程，快速的排定三個都是政治性、選擇性、針對性的議案。

吳思瑤說，而為了遂行國民黨的政治意圖，國民黨先請表決通過他們的討論事項的排序版本，連帶的影響了民進黨，乃至於民眾黨討論事項的議案議程。她指出民進黨從2018年開始，民間的倡議，衛環委員會專業的審議，國會針對「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」，經過漫長的討論，終於送出衛環委員會，可以列入這周五的院會議程，讓民間的重症患者、癌症患者、慢性病患者，獲得最新的再生醫療的療法，顧他們的健康，守護他們的生命，來維護病人的權益。

吳思瑤批評，這樣重大的民生健康醫療的議案，正因為國民黨、民眾黨要政治掛帥，把這麼重要的民生議案給擋下來了，這是昨天程序委員會，非常失序失控的現場，為了政治掛帥打擊政府，國民黨、民眾黨聯手連再生醫療法，社會殷切期盼的重要醫療民生法案，都能棄於不顧，希望這樣的失序，在國人一起反制的狀況之下，可以讓兩黨有譴責，但是非常遺憾民進黨狗吠火車。