近日藍綠白為了國會改革，在立院吵得激烈，賴清德總統今表示，立院議事運作應遵守程序正義，多數尊重少數、少數服從多數。民眾黨主席柯文哲表示，從新國會成立至今，一直都看不到民進黨善意，希望賴清德這麼說之後，明天立院也要有新的氛圍。

賴清德今於就職演說上表示，立法院的議事運作，應遵守程序正義，多數尊重少數、少數服從多數，才能避免衝突，維持社會安定和諧。他並稱，當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。

柯文哲對此表示，從今年新國會成立到立院近期抗爭，一直看不到民進黨的善意，可能是賴總統還沒上任，才讓民進黨團總召柯建銘為所欲為，希望既然賴清德這麼說，明天立法院應當要有新的氛圍。

柯文哲強調，民眾黨提出的國會改革中，大部分項目都是民進黨主張，甚至有些還是賴清德競選總統時講的話。

柯文哲表示，希望新國會上任至今，對立法院的一些困惑，在賴清德上任能有比較清楚的氛圍，而這也決定未來四年台灣政局運作。

民眾黨立委黃國昌也表示，推動法律時，本來就要合乎憲法，這是基本公民常識，也要請賴清德回顧一下，2016年的時候，建立國會聽證調查制度，不正是蔡英文所提出來的政見嗎？民眾黨現在在做的，是幫民進黨實現 跳票八年的政見。

黃國昌強調，推動國會改革的腳步，民眾黨團走的很堅定，跟民進黨不一樣，民進黨是開了政見、騙到選票，最後變成芭樂票，還沒有人要負責，反而轉過身來指責要幫忙實現政見的政黨。他希望，民進黨不要換了位子就換了腦袋，等到拿到行政權的時候，就希望國會只是一個橡皮圖章。

黃國昌說，第一個開啟國會改革議題的是民眾黨，去年接受柯文哲提名，成為不分區立委後，第一場政見就是國會改革，今年選後1月14號跟柯開了晨會，決定第一場記者會的主題也是國會改革，這是民眾黨對選民的莊嚴承諾，當然要實現這樣子的政見。

黃國昌表示，至於具體議事攻防，民眾黨一路走來對於法案、政策都是公開地就事論事，不會像民進黨，為了掩飾自己的跳票，訴諸暴力，而具體議事策略，黨團成員也會經過進一步討論，扮演一個努力為台灣人民推動國會改革的政黨。

民眾黨立委黃珊珊說，民眾黨提修法時均針對憲法層次進行詳細討論，不管之前民進黨稱毀憲亂政等理由，但民眾黨提出的修法版本跟修正動議，最後都符合憲法，沒有人會提所謂違憲之事。重點是，如果要真正的恪遵中華民國憲法，必須要兼顧立法跟行政的制衡，沒有制衡的權力就是極權。