國會改革法案今再拼3讀，藍委一早就佔據主席台，目前還算平。國民黨團總召傅崐萁強調，國會改革相關法案經過逐條審查與討論，已滿足程序規則，喊話民進黨不要當家鬧事；書記長洪孟楷則指出，比對民進黨版本後，有23條與藍白版本一樣，因此希望今天院會順利舉行，有共識的一致通過，沒共識的交予表決。

傅崐萁說，新逢520賴清德總統就任，是一個新政府新國會，國人期盼政府未來有新方向，讓政治更連結、更有效率，不再讓過去弊案、貪腐等再發生，且這也是民進黨過去一貫的主張，讓國會有能、人民有權，落實國會改革聽證調查權，上周5已通過部分條文，也預計在今天全部三讀通過。

傅崐萁說，很高興聽到賴清德說出「少數服從多數，就不會有衝突發生」，再次相信賴清德也期盼民進黨不要當家鬧事，國民黨團從半夜就在議場前排隊，按照議事規則遊戲走。

傅崐萁也提到賴清德所說「程序正義」表示，國會改革在司法委員會經過逐條討論與詢答，也經過召委吳宗憲召集的協商與立法院長韓國瑜召集的3次朝野協商，且在院會逐條處理過程也已讓委員發言滿足程序正義，不希望再讓全世界看到台灣的國會傳奇。

黨團書記長洪孟楷敬告民進黨，先學會排隊、尊重先後次序，若還要刻意衝突，插隊耍流氓比小學生不如，並向賴清德喊話，今天是賴上任後首個開議日，要呈現怎樣的國會給人民看？

洪孟楷強調，國會改革就是監督正義，過去行政立法一黨獨大失衡，立法院淪為立法局，現在要撥亂反正，落實監督正義，代表人民監督行政部門，讓好人更好、壞人更壞。

洪孟楷指出，上周5民進黨終於提出他們的版本，所以如果有任何的綠營側翼要帶風向說國民黨與民眾黨當天才提修正動議，那民進黨團也一樣，甚至有高達40多名民進黨委員分別提出不同版本，只想癱瘓議事，且比較民進黨團版本，在60幾條國會改革法案中，有高達23條是一樣的，也就是說其實在部分條文上是有共識的，因此希望今天院會有不同意見的就表決，有共識的可以一致通過。