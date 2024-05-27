立法院會連日來審查國會改革法案，朝野劍拔弩張，綠營在議場內操弄議事程序杯葛，場外則動員群眾發聲抗議，但議題真相似被愈發模糊化。媒體人錢怡君整理重點指出，既然明知道少數黨的戰術就是拖延，自然要設表決期限，然後用綠營用過的招數打敗綠營，但都合乎議事規則。

「給願意了解立法院發什麼事的人參考。」錢怡君今(27日)轉錄《NOWnews今日新聞》的重點整理指出，國會改革法案主要是指《立法院職權行使法》、《刑法》、《立法院組織法》、《立法委員行為法》、《立法委員互選院長副院長辦法》這5大法案，主要修法重點為：「立法院調查權及聽證權修正」、「總統國情報告常態化」、「藐視國會罪」、「強化人事同意權」、「正副院長記名投票」。

立法院韓國瑜曾召集協商，不過朝野無共識，根據《立法院職權行使法》，「議案自交黨團協商逾一個月無法達成共識者，由院會定期處理。」因相關法案都已送交委員會超過一個月，因此可以處理，亦即可以表決通過。為什麼強行表決？「議案自交黨團協商逾一個月無法達成共識者，由院會定期處理。」雖然民進黨團主張，院會「定期」處理，不是院會立即處理，但藍白認為，既然無共識，就不須再協商，由院會處理。

《NOWnews今日新聞》也釐清三大主要爭點：1.國會改革為什麼不能多次討論？雖然修法確實有經委員會初審、朝野協商等流程，但民進黨認為，根本沒有充分討論，這些流程形同過水，時間一到就強行處理，為什麼不能再討論久一點、次數多一點？不過藍白認為，很多修法意見都是民進黨曾提出的意見，現在民進黨反而一步也不願退讓，既然協商不會有共識，又何必花時間協商？早晚都要表決，不如早點開始表決。

2.協商不成就一定要表決？以多數黨的立場而言，既然明知道少數黨的戰術就是拖延，自然一定要設一個期限，因此一個月到了，就表決，即使是在院會廣泛討論，也必須有人數限制，不可能無止盡讓少數黨不斷拖延。而在野黨發言表示過意見後，多數黨就會提議停止討論進行表決，少數黨可能會提議改採其他表決方式、提議清點人數、要求重付表決等等，盡可能拖時間，但多數黨也都有招式破解。又如開會的大絕招「散會動議」，柯建銘過去也在民進黨多數時也示範過，可以要求「不再處理散會動議」。這就是藍營所說，「用你的魔法打敗你」。

3.綠營也曾支持修法？總結來說，目前藍白的手段，都合乎議事規則，都是民進黨過去使用過的招式，民進黨在野時怎麼杯葛、怎麼占領主席台，民進黨執政時怎麼拆招、怎麼化解少數黨的攻擊，民進黨在過去16年，8年在野、8年執政，都完整幫國民黨示範過，國民黨確實學會，「以子之矛，攻子之盾」，這也凸顯民進黨在過去幾次院會的無力感，最後只能訴諸「違憲」、「民意」，要求退回法案，重新協商。