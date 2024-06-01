民進黨立院黨團總召柯建銘今晚有感而發，他在臉書上貼出與黨團幹事長吳思瑤拿著扇子的合照，柯建銘說，這支「民主扇子」是528國恥日，黨團成員堅持到最後1秒，嘶聲高喊「民主已死、國會已亡、釋憲、釋憲」10分鐘，響徹立法院天空後，他目送奮戰四天的黨團同仁們精疲力盡的身影步出會場，大家臉上寫著「既悲憤又不氣餒」。

柯建銘對吳思瑤說，知道妳立委8年，議員7年，助理12年，共25年的養成訓練，是非常成熟的政治工作者。第一次碰到妳是二十多年前游錫堃當行政院長時，妳是當時祕書長劉世芳的助理，每週一晚行政立法協調會，妳在旁邊默默做記錄。

柯建銘表示，多年來歲月並沒有在妳身上留下痕跡，清純如舊，但訓練出妳十八般武藝，問政邏輯清晰、有高度思維，傾聽民意，是大型造勢活動最佳主持人，可吶喊，又可尖叫，扣人心弦。立法院院會、委員會、研討會、公聽會發言有論述，理性感性兼具，是黨團重要幹部與資產。

柯建銘說，過去妳長期鑽研教育、文化、文創、美學、藝術，尤其建築，是氣質高雅典型之活力女力。不若我時而法相莊嚴、時怒目金剛，相由心生，在情勢中變更，總召實難為。

柯建銘提到，2月1日，我再任總召，妳當幹事長，莊瑞雄書記長，黨團三長上任開始承擔面對史上最艱鉅的挑戰。最不理性的藍白過半大軍壓境。

柯建銘說，他屏息、冷眼、凝視、靜思，深呼吸吞口水後，當然是駁斥、回擊、時而理性喊話，時而怒責痛斥，火力全開，是三長的默契。

每天的記者會、輿情回應，妳跟瑞雄主持，與其它黨團成員一字排開，火力全開，捍衛執政價值與立場，又要出席司法法治委員會，巡堂其它妳業管的委員會，救火、滅火，應付突發狀況回應，有很多資料急速消化，每天除晨會外，還被他壓迫參加重大政策議題及法案協調整合會議，隨傳隨到，又常晚間及週末加班，被他壓榨完可用時間，選區又不能不經營，一天當兩天用，有夠負責拚命。

柯建銘指出，最不捨的是妳還自己開車，每天車程來回兩個多小時，假日跑選區又要抽空陪母親吃飯，「這不只是無敵女超人，而且是北投媽祖」，今天凌晨我3：30起床，見散置桌上的「民主扇子」，528院會結束後，議場空無一人，20多年來當總召的習慣，散會後會整理好所有的資料、法案、提案帶回辦公室存檔，連紙條、便簽都帶走，「而且是最後走出立院的人，享受暗夜中習慣的孤寂，自寫立院實史。」

柯建銘表示，28號深夜散會後，在三長滿桌堆滿的資料中，翻出妳未帶走的這一隻「民主扇子」，不敢查扣，今回送給妳，妳一定會有失而復得的驚喜，妳一定會保留典藏才對。

柯建銘說，因為妳是最有即戰力、最負責、且最有創意的幹事長。因兼任國會改革小組召集人及創意總監，讓議場充滿愛與和平的藝術空間佈置及行動，讓戰場加入理性抗爭元素，成為黨團「主旋律」。

雖然妳第一次到司法法制委員會，卻求知若渴，瞬間被國民黨揶揄大法官上身，及柯建銘打手。這都是一定會是妳的歷史桂冠！

他也要感謝的是每一個黨團成員，我們的高昂、團結的戰力，是民進黨的DNA。奮鬥不懈、捍衛民主、捍衛憲政體制。民進黨「可以輸了表決，但一定要贏得論述、民心」，就是黨團共同的語言與意志，每一個人都是思瑤姊姊！

感謝每一個黨團成員，都堅守每一個戰場，不管是在立院或選區或政論節目上。這隻「民主扇子」必長留黨團同仁之心中，也長留民心，是歷史印記，永遠常扇「民主之風」，「吹拂台灣」。

同志們，歷史的聖戰才剛拉開序幕而已，「挑戰困難是一種價值」，民意是我們最大的後盾。人民才是國家主人，台灣人加油！感謝大家！