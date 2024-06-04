民眾黨團總召黃國昌。（民眾黨團提供）

綠白破冰？吳思瑤曝與黃珊珊談打詐4法 本尊冷回1句 @ChinaTimes

立院民進黨團幹事長吳思瑤昨說，《洗錢防制法》是行政院《打詐四法》重要配套，民進黨團與民眾黨立委黃珊珊充分討論及專業審查，成功匯聚共識，踏出好的一步，被外界視為綠白破冰第一步。民眾黨團總召黃國昌今（4）日強調，院版有道理的部分，民眾黨絕對不吝支持，但針對規範不足之處，民眾黨團當然會有自己的立場，跟要提出的動議。

針對吳思瑤貼文，黃珊珊今冷淡回應，委員會本來就會討論事情，這很正常，每個法案都會有不同意見，當然要互相溝通，不溝通怎麼討論。

黃珊珊指出，昨是討論洗錢防制法，不是打詐四法，洗錢防制法民進黨有院版、民眾黨也有版本，在現場當然會有不同的意見，所以當場會做一些保留意見，這就是審議過程，沒有甚麼共識不共識，最後就保留送協商。

黃國昌則說，民眾黨團從二月開始，可以說是第一個黨團，協助詐騙被害人，針對打詐方式召開公聽會的黨團，他們結合所有目前大型詐騙案件中被害人所成立的自救會，聆聽被害人心聲，也拜訪了調查局、刑事警察局，了解第一線打詐所面臨的困境。

黃國昌表示，因此，針對科技偵查手段部分，把它放在刑事訴訟法當中來予以規範；針對加重詐欺部分，也提高刑責，民眾黨可以說是最率先提出相關呼籲、訴求以及提草案的黨團。

黃國昌強調，大家對詐騙深惡痛絕，民進黨政府歷經8年多，才慢吞吞地推出「打詐四法」。他說，民眾黨團樂見在打詐上，跟各黨團彼此都能充分合作、討論，但在具體內部的條文規範上，例如洗錢防制法，從具體條文規範來看，沒有道理在打詐專法的部分，針對一定犯罪金額以上的詐欺金額加重刑法，但在《洗錢防制法》相關條文裡面，反而是朝向減輕處罰的方向去邁進，這兩者之間是相互矛盾的。

黃國昌說明，也就是在每個個別法案中，行政院提出的版本是有道理的，民眾黨絕對不吝於支持。但是有非常多的詐騙被害人、甚至社會大眾沒有辦法接受，現行詐騙在法院判決過輕，在行政院所提出的相關版本當中，也沒辦法有效處理這件事，因此針對規範不足的部分，民眾黨團當然會有自己的立場跟要提出的動議。