行政院長卓榮泰今晚分4梯次宴請民進黨立委餐敘，今（3）日晚間6時許首先宴請教文與交通委員會立委，黨團幹事長吳思瑤會後轉述，會中聚焦打詐四法與花東錢坑法案，會中有高度共識，透過強力論述向社會進行報告，錢坑法案對國家所造成的傷害以及對財政的衝擊。她強調，行政立法一體，大家團結，分進合擊，是今天非常高的共識，而且一定要在站在民意的一方。

卓榮泰今天晚間前往台大醫院國際會議中心與綠委餐敘，立法院長副院長鄭麗君、交通部、教育部、文化部等相關部會首長均與會。吳思瑤會後受訪表示，今天是第一梯次，院長率領相關部會與委員做近距離溝通，內閣部會首長很多是生力軍，今天透過餐敘創造近距離交換意見，大家也都侃侃而談、沒有距離，餐敘後大家都掛著笑容、非常滿意。

吳思瑤說，國會新生態三黨不過半，立法院每一天都在戰鬥、攻防，新任部會首長雖然才就任2周多，但在分享業務時都是非常嫻熟的掌握相關政策。

她轉述，卓榮泰、柯建銘彼此期勉，尤其國會擴權法案這場戰役後，很清楚看到行政、立法一體，唯有團結，才能夠站在民意的一邊，才能號召更大的社會能量，必須站在正確的政策這一邊，只要我們相信台灣、相信民意，相信推出來的政策都是福國利民的，即使每一天都有很多戰鬥及議題必須拆彈、去應付解決，這樣的信念也能夠讓我們走得更沈穩，每一步都很堅定。

吳思瑤透露，今天政策關鍵字是「打詐四法」，是優先中的優先，體恤民意對於詐騙的厭惡及高擔憂，行政院已將「打詐四法」列為優先法案，跨部會、跨委員會的立委都要全力推進，希望這個會期能夠通過。

吳思瑤提及，另外花東三法「錢坑法案」也是討論核心，交通部長李孟諺也在場分享，民進黨都支持交通建設，但這3個條例本身欠缺專業交通評估、欠缺嚴謹財政紀律，也欠缺環境影響評估，乃至於原住民族部落諮商等程序，由單一立委推動立法來進行交通建設，確實有窒礙難行之處。

她說，因此，與會立委也有高度共識，會透過強力論述向社會進行報告，這幾大錢坑法案對於國家建設造成的傷害，以及財政評估可能的衝擊，都是肩上的負擔，必須負責向民眾說明我們必須全力阻擋的原因。

至於與會立委是否有向行政部門提出其他意見？吳思瑤表示，各立委都來自不同選區，有對於選區發展建設提出建議，教育部門也對於「高教退場機制」議題交換意見，例如校地釋出是否能做更有公益性的使用等。

吳思瑤說，卓榮泰非常有耐心也非常願意溝通，一直強調溝通很重要，而且要「保持誠意的溝通和善意的溝通」現在行政立法的互動比以往更密集頻繁，除了有委員會與部會之間的政策小組會強化，每周委員會上午8點的舉行會前會，一天都開三四場會前會，每周五黨團大會，以及在民進黨團總召柯建銘辦公室進行不定期、密集的各大議題的行政立法協調會，行政立法互動非常密集。

吳思瑤指出，行政部門接下來會加速研議正向、擁有社會正當性、福國利民的法案，加速「出菜」，掌握發球權和話語權，另外，也要因應在野黨提出，可能會對施政造成衝擊、戕害國家財政的爭議法案，被動要防禦因應，各部會要加速盤點其不可行之處，並提供論述給立委，「說理的戰場是民進黨的專擅，我們會把握這重要的論述戰，訴諸民意和社會」。