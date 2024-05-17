針對今立法院國會改革法案爭議，時代力量指出，在法案獲得充份檢視、討論之前，請國會即刻停止審議「國會改革」法案，別讓「改革」淪為一場國際笑話。時代力量除了要譴責任何形式的暴力，更要譴責中國國民黨與台灣民眾黨在未經理性審議、對話的情況下，試圖強行通過法案。

時代力量自創黨以來，大力支持國會改革，推動多項法案，致力於國會透明、開放，以及強化對行政機關的問責，然而對於國會聽證、調查，甚至是總統國情報告、藐視國會罪等較具爭議之法案，我們始終主張，以理性審議的方式，針對逐條討論。

遺憾的是，本屆立法院從4月開始，密集排審 《立法院職權行使法》、《立法委員行為法》到《立法院議事規則》等國會改革的相關法案。其中沒有任何一條，在委員會進入實質討論審查。在藍白人數優勢下，沒收所有討論，委員會中心主義破壞殆盡，國會討論空間完全消失。

今日院會中，藍白兩黨，更為了加速通過提案，以「舉手表決」的方式，強行進行法案表決。讓人無法理解，這樣的國會改革，到底要如何深化民主、改革國會；因此，時代力量主張，在充分揭露提案內容，經過充分討論之前，立法院長韓國瑜應該即刻停止相關法案的審查程序。

過去8年，時代力量堅決反對多數暴力的碾壓式表決。現在依然堅決反對從來沒有具體討論過的「國會改革」，在立法院強行通過；充分對話、逐條討論的國會議事，是民主的根本，這樣的精神，絕不容許多數暴力輕易踐踏。