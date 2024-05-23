國會改革法案議題持續延燒，台灣基進黨高市議員張博洋反對藍白提出的國會擴權法案，號召民眾於23日晚間6時前往國民黨高雄市黨部進行「社會溝通」。藍營議員痛批，法律規定集會遊行必須6天前提出申請，但張博洋22日才剛遞交申請書，隔天馬上通過，狠酸「高市府行政效率真高！」

張博洋號召民眾23日晚間帶象徵「藍白拖累台灣」的藍白拖，到國民黨高雄市黨部前面「社會溝通」。國民黨籍高市議員李亞築23日赴議會總質詢，質疑依照《集會遊行法》必須在6天前申請活動，但昨天張博洋才遞案，今晚就可以辦，痛批市府違法亂紀，「難道陳其邁是主管機關嗎？還是有緊急需要馬上舉辦的要件？」

「高市府行政效率真高！」高市議會國民黨團總召黃香菽表示，高雄市警察局這麼快速通過基進黨提出的集會遊行申請，根本是在製造社會對立，且讓社會浪費許多資源，他們必須給予譴責，雖然集會遊行法有但書，若發生「重大緊急事故」可不受6天限制，不過她實在無法理解，綠營23日在國民黨高市黨部前抗議，有什麼「重大緊急事故」？

對此，高雄市長陳其邁表示，根據集遊法第9條規定有但書，若必須即刻舉行，否則無法達到集會遊行目的時，可不受6天限制，且先前議員在選舉時遊行，很多不是在6天前申請，「我們也是會同意！」。高市警察局長林炎田強調，主管機關轄區分局依規定處理，這次申請人數為1000人，他身為執法者按照法律規範來做，不會違法亂紀。