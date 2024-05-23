針對近日國會改革爭議，新北市會議會國民黨團今舉辦「國會改革不要擋 新北123 清德要買單」記者會。黨團批，民進黨試圖以認知作戰混淆大眾視聽，在最高民意機構使用暴力顛倒是非，黨團嚴厲譴責暴力行為，並將國民黨改革訴求訴諸社會大眾，期待全民支持國會改革，喊出「支持國會改革，全民共同監督」的口號。新北市民不該被「選前開支票，選後做不到」，呼籲新上任賴清德總統兌現承諾。

黨團書記長陳偉杰指出，國民黨的修法有五大重點一、國情報告制度化，二、藐視國會，三、人事同意權實質審查，四、完整國會調查權，五、立法院長選舉記名制，希望大家不要聽信網路謠言，應該追求真相。

新北市議員林國春說，司法改革及國會改革都淪為民進黨口號，政府應面對廣大民意。過去，賴清德在台南曾有235天未進議會的不良紀錄，擔任總統應接受全民的監督，期待陽光照進立法院，改革國會是人民共同的願望。

副書記長呂家愷則提出，人事同意權實質審查應是全民共識。過去八年，有許多皇親國戚擔任官員，後續才有不公不義的事情發生，期待讓真正專業的優秀的人才為台灣人民貢獻。

新北市議員陳儀君及楊春妹表示，民進黨之所以害怕通過調查調閱權，是因為這八年來作威作福，如高端疫苗封存30年等等，國民黨所提出的改革民進黨早在2012年就提出，民進黨現在是重打以前的臉。呼籲改革追求公開透明，回歸理性討論才是正軌。

新北市議員黃桂蘭及劉美芳則強調，國民黨以民主機制改革法案，民進黨口口聲聲說支持民主，卻不尊重民主甚至霸占主席台。呼籲中央改革法案不要膽怯，應面對民意監督。陳偉杰總結，期待新北市民共同支持國會改革法案，不要被民進黨抹黑在野黨的手段給影響。賴清德就任典禮時說，服從多數尊重少數，卻讓自己家的立委上演這樣的戲碼，國人都看在眼裡，呼籲民進黨正視國會改革法案。