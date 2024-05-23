立院近日因國會職權修法引發藍綠白大戰，民進黨桃園市議員批評藍白聯手強推的擴權法案的不是真正的國會改革，而是「假改革真濫權」，不只讓台灣的民主倒退，也嚴重影響地方自治，更反諷國會調查權浮濫下，「未來考不過司法特考，就立志當立委！」

「國會擴權法案讓市府官員動輒得咎，錢坑法案更讓桃園市民成為犧牲者！」議員魏筠質詢時以「擴權法案」描述，讓一向佛系的桃園市長張善政3度跳針澄清：「是改革法案不是擴權法案！」魏筠連忙打斷回嗆市長正在示範反質詢，並以立委傅崐萁提出2兆錢坑法案，將壓縮其他預算，影響桃園包括鐵路地下化、中小學建置等工程，逼問張善政表態是否支持。她強調現在的國會改革不僅擴權還濫權，影響行政及司法，又干涉地方自治，立委擴權變成太上皇，讓台灣民主法治蕩然無存，呼籲張善政一起抵制。

議員黃瓊慧和王珮毓都舉例，地方議會質詢地方首長及局處首長是議員職權，過去向桃園市政府索資時，回覆效率差甚至拖過一年，若套用「藐視國會罪」，市府是不是藐視議會？且國會擴權後，未來桃市府官員被要求到立院質詢，只要立委覺得不被尊重或認為被反質詢就能罰鍰，甚至有刑責，難道張善政也支持？「這不是真正的民主，而是真正的濫權！」

議員張肇良強調，藍白聯手毀掉憲法的五院體制，只剩一院獨大，議員向市府索取市政顧問名單，市府以個資名字拒絕，反觀卻有立委直接在媒體前公布國防外交機密文件。

議員黃崇真說，不只政府官員，一般法人、企業、社團甚至平民百姓都可能成為濫權的犧牲者，目前台灣調查權掌握在司法體系，通過司法特考的檢察官或律師都是社會菁英，必須經過法律專業訓練和國家考試，才有專業去偵辦弊案揭弊，但立委只要滿23歲繳交20萬保證金就可以參選，無學經歷限制，未來只要組成調查委員會，自由心證判別有無弊案，就能要求企業和平民百姓交出機密、說出個人隱私，讓他諷刺：「未來考不過司法特考，就立志當立委！」

張善政會後受訪斥過去8年立法院已變立法局，官員不尊重立委甚至反質詢，曾任閣揆的他非常不樂見，他支持國會改革，若通過地方也會配合，至於議員提到的細節，他認為立法院應該透過良性互動討論一一釐清顧慮。