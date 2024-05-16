準總統賴清德5月20日就職，國民黨立法院黨團為力拚國會改革五法搶在520前闖關三讀，並發動立法院議場「輪值守夜」，國民黨主席朱立倫今晚10時30分特別帶提神飲料到場力挺，對於是否要出席賴清德520就職？朱立倫反問，賴清德、民進黨團至今有展現任何善意嗎？明天還有很多機會，呼籲民進黨團回頭是岸，為了民主改革、中華民國的民主走向良善政治。

朱立倫指出，立法院所有不管是國民黨、民眾黨辛苦的戰將，都是為了中華民國的國會能夠好好的向上提升，把國會改革成為一個真正的國會，成為跟西方民主國家一樣的國會，真正向上提升的國會。

朱立倫表示，民進黨過去在野時長期承諾大家的所有國會改革的方案，他執政八年完全丟棄了，國民黨現在要一定要把它強力找回來，這不是為國民黨團，不是為民眾黨團，是為了全民，讓任何的弊案、任何的不公不義、任何民眾想要知道的事情都能知道，還給人民公道，還給公義的社會。

朱立倫強調，讓中華民國的民主政治向上提升需要大家的辛苦，所以不管如何，相信每一位立委同志，還有民眾黨的朋友，都是秉持這樣的決心，希望這一次的國會改革方案能在大家的努力之下，全民的監督之下，能夠順利過關。

媒體追問，是否要出席賴清德520就職，朱立倫則反問，目前為止賴清德、民進黨團有展現任何善意嗎？明天還有很多機會，希望民進黨團回頭是岸，為了民主改革、中華民國的民主走向良善政治，「我們最後一分一秒都在期待當中」。