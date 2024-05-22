近日國會處理國會改革相關法案，爆發激烈衝突；據轉述，民進黨今中執會中，立院黨團總召柯建銘報告時表示，國會面臨「被戒嚴」的狀況，並引用列寧曾說，「堡壘要從內部摧毀」，說明立院處境；中常委陳茂松說，主席這個很嚴重，去公園，大家都不知道立院在打什麼，這很複雜，但是還是要一直講，否則大家都不知道發生什麼事。黨主席賴清德則回應，黨內同仁要努力論述，「你也去上電台或去公園跟阿公阿媽、團體說清楚」。

據轉述，除了陳茂松，中常委、立委蔡易餘說，過去3個月韓國瑜表現好像要當公道伯，但這次韓國瑜用議事策略配合國民黨，根本是國會毀壞程序爭議、違法擴權背後的主要推動者之一。

據轉述，賴清德則回應陳茂松說，黨部同仁要努力論述，「你也可以去上電台或跟公園阿公阿北講、老人會、婦女會個民間團體說清楚」。

據轉述，立院黨團總召柯建銘報告時指出，昨天的狀況可以看到，人民的憤怒已經產生，民進黨很清晰地在新國會誕生後，不只要面對國民黨、民眾黨，甚至也要面對中國勢力、中國因素的介入；國會面臨「被戒嚴」的狀況，民主與討論的聲音都被封殺。

據轉述，柯建銘還說，列寧說過，「堡壘要從內部摧毀」， 這就是對方使用的手段 ，「要破壞我們的民主、封殺相關討論」，也譴責國民黨、民眾黨毀憲亂政，國會擴權這樣的行為，已經引發社會的高度關注。

柯建銘也點名提到黃國昌，一直說要辯論，但從來不敢跟民進黨的委員在任何一條國會擴權法案上實體內容辯論，都在講無關實體內容的態度問題；現在核心的問題是， 如果現在國會擴權法案這樣的模式成立，未來所有的修法，包括反滲透法、國安五法及未來許多立院重大法案，都讓國民黨、民眾黨用這次模式，也就是封殺委員會的討論、封殺黨團協商，然後在院會臨時使用修正動議的方式提出法案，並且也封殺院會中的實質審查與逐條審查的話， 國會會進入完全的黑箱，不只立委無從監督， 人民也無從監督起，這才是真正嚴重的問題。