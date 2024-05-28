賴清德總統聲望近6成 但這點是他嚴酷考驗。（曾薏蘋截圖）

賴清德總統聲望近6成 但這點是他嚴酷考驗。（曾薏蘋截圖）

台灣民意基金會今（28日）公布最新民調，結果顯示，五成八大致贊同賴清德總統處理國家大事的方式，二成五不贊同。贊同比不贊同多 33 個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，賴清德面臨政治現況，如此聲望難能可貴，但未來如何面對一個力大無窮且具強烈敵意的國會，順利推動各項施政，對賴清德的國家領導能力是一個嚴酷的考驗。

至於國人對行政院長卓榮泰，四成四表示有信心，三成二沒信心，二成四沒意見、不知道。有信心者比沒信心者多 12 個百分點。游盈隆認為，卓榮泰出任行政院長一職獲得社會多數的接受，但只是一個脆弱的多數。

至於賴清德聲望，被問到「到目前為止，贊同或不贊同新總統賴清德處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」20.7％非常贊同，37.3％還算贊同，15.4％ 不太贊同，10％一點也不贊同，10.5％沒意見，6％不知道。換句話說，五成八大致贊同，二成五不贊同。

游盈隆說，遠遠超過半數的國人對新總統賴清德表達善意的支持和肯定，這是珍貴的政治資本，也顯示賴清德 總統蜜月期正式展開。

他說，與前總統蔡英文 2016 及 2020 就職相比，蔡英文 2016年「總統聲望」高達 69.9％、2020 年更高達 71.5％。相形之下，賴清德總統聲望似乎是小巫見大巫，但五成八仍然是相當高的聲望。比較賴蔡剛就職時，可反映兩人在特定時刻受人民歡迎程度，也可以襯托出各自所處歷史情境的不同。

他說，蔡英文總統第一任期有一個很好的開始，其主要背景是馬英九時代在太陽花民意海嘯下倉皇結束，第二次任期，主要背景是 2019 年底開始的「新冠肺炎全球大流行」(Covid-19 Pandemic)。

他說，反觀賴清德總統上任的背景是，在蔡英文八年沈重執政包袱下，辛苦走出八年魔咒陰影，延續綠色執政，贏得新的四年任期。若稱為「意外的四年」並不唐突。再加上， 國會三黨不過半，且民進黨淪為國會第二大黨情況下，賴清德正式就任總統時能獲得五成八民意支持，已經是難能可貴。未來如何面對一個力大無窮且具強烈敵意的國會，順利推動各項施政，對賴清德的國家領導能力是一個嚴酷的考驗。

至於國人對賴清德總統的感情溫度，「如果用 0 到 100 來表示對政治人物的好感與反感，0 表示最冷，最強烈 的反感；而 100 表示最熱，最強烈的好感；50 表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」

結果發現， 54.7％對賴清德總統有好感，23％對他沒感覺，19.1％對他有反感。如果以平均度數來看，台灣人民對賴清德的感情熱度是 61.35 度，這是一個相當溫暖的感情溫度，有如沐春風的感覺。

與最近一次同樣調查做比較，2023 年 12 月大選前一個月，賴清德好感度大幅上升 9.1 個百分點，反感度大幅下降 8.1 個百分點，無感方面則一樣維持在二成三左右。他說，這對新總統而言無疑是一個好消息。相隔五個月，社會對賴清德的觀感已截然不同，煥然一新了。

深入的分析顯示，34.4％對新總統賴清德非常有好感，20.3％還算有好感，23％ 無感，9％有點反感，10.1％非常反感，3.2％不知道。

依照2017 年 9 月至今 14 次全國性調查結果，他說，賴清德總統目前的人氣回到大約 2017 年初任行政院長時的水平，一種頗受歡迎的氣氛。尤其與 2023 年 10 月大 選期間相比，那時的他已經一腳踏進民意冷宮，人氣溫度低於 50 度，此時此刻已脫離險境，飛龍在天了。

至於國人認為卓榮泰能否做好行政院長工作心，13.1％非常有信心，30.9％ 還算有信心，21.8％不太有信心，10.3％一點也沒信心，14.4％沒意見，9.4％不知道。

相較上個月同樣的信心調查，8.8％非常有信心，28.5％還算有信心，24.3％不太有信心，14％一點也 沒信心，16％沒意見，8.5％不知道。三成七有信心，三成八沒信心，二成五沒意見、不知道。沒信心的人比有信心的人多 1 個百分點。

比較四、五兩個月調查結果，對卓榮泰做好行政院長工作有信心者上升 6.9 個百分點，沒信心者下降 6.2 個百分點。他說，這無疑是一個相當明顯的人民信心轉強的現象。他推測，卓榮泰整體社會形象尚稱良好，最主要的當然就是強大總統蜜月期效應使然。

民調訪問期間為 2024 年 5 月 20-22 日，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70％，手機 30％。有效樣本 1077 人，市話 757 人，手機 320 人，抽樣誤差在 95％信 心水準下約正負 2.99 個百分點。