相對於股票市場近年定於一尊的AI主旋律，固定收益市場就顯得百家爭鳴；

除了美國公債，新興市場債券基金也繳出亮眼表現。投資人應該如何挑選？

講到債券型基金，大多數人想到的是近兩年熱賣的長天期債券ETF；但如果從績效角度來看，根據《財訊》雙週刊報導，近一年債券基金報酬率前十名，幾乎都是新興市場債券基金，以及非投資等級債券基金的天下。

績效也反映在巿場資金流向，新興市場債券基金4月出現自去年7月以來的首次資金淨流入。儘管2024年至今仍是淨流出，但與2022、2023年資金至少淨流出3百億美元相比，市場似乎在新興市場債券基金上看到了一線生機。

對投資人而言，除了盯著不動如山的美國聯準會利率政策，與上下起伏的美債殖利率，新興市場債券會是另一個可行的選項嗎？

波動風險大 魅力不如美債

新興市場債券基金績效脫穎而出，最主要的原因來自於部分新興市場國家基本面的改善。富達國際亞洲固定收益投資總監主管陳詠詩分析，儘管過去3年歷經疫情與美國升息挑戰，新興市場國家在政府財政政策帶領下逐漸走出低谷；而隨著體質改善，主權信評調整調升國家數量已超越調降的國家，通貨膨脹獲得控制，央行也具備寬鬆貨幣政策的空間。

歷史經驗也顯示，在美國聯準會利率高原期，也就是長時間維持高利率不變下，邊境市場債券與新興市場債券，在整體報酬率上也優於其他固定收益產品。原因在於美國債券市場受到聯準會降息決策舉棋不定影響，存續期較長的公債價格始終不振；反觀存續期較短的新興市場債券，殖利率也較公債高出2到3個百分點，因此吸引市場關注。

不過，《財訊》雙週刊指出，專家仍認為，潛藏在債券收益背後的市場波動依舊不可輕忽。「新興市場美元債，今年以來表現確實很亮眼，但現在才看到的投資人要注意，利差已經愈來愈窄了。」貝萊德前零售業務亞洲區主管，現任「基金事」創辦人張凌雲提醒，「現在新興市場主權債債券，與美國公債殖利率的利差已不到兩個百分點，來到歷史新低，還值得投資嗎？這是投資人要思考的事。」…（本文出自《財訊》雙週刊712期）