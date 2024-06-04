因為投資人相信終於一天聯準會會降息，且有不少市場專家都告訴投資人「只要美國債券利率下跌100個基本點即可賺18％資本利得」，使得近二年散戶、中實戶資金大舉前進債券ETF，尤其長天期債券ETF更吸金。

根據EPFR統計， 截至5月29日止，國際債券基金已長達連23周呈見淨流入；國內投資人同樣大買債券ETF。凱基投信董事長丁紹曾表示，據統計，國內投資人近二年買債券ETF約有9,000億元，其中有超過5,000億元流入20年期以上的純美債ETF，雖然20年期債券ETF沒有信用風險，但因存續期長，卻有利率風險。因此，在2023年上半年進場的投資人，平均約虧損12％~20％；今年第一季買20年期以上美債ETF也約虧損8~12％。

凱基投信投資長彭炫通認為，在經濟成長穩定，財政赤字卻持續居高不下的狀況下，千萬不要輕忽長天期政府公債的利率風險。

因此，有些法人並不建議投資人大買長債ETF，並建議投資債券、債券ETF最好採多元布局或作為資產配置用，不宜單壓，尤其對於長天期債更不宜「ALL IN」。

貝萊德資產配置策略報告中即提到，對於債券投資，貝萊德偏好短天期債券，現在對長天期美國公債持中立看法，因為出現雙向波動的機率相當。喜歡短天期債券主要考量通膨走勢不確定和波動、債券市場波動加劇，以及投資人需求疲弱。