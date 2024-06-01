大陸央視旗下時論媒體「玉淵譚天」消息，美國國防部長奧斯汀1日把香格里拉對話會當成美國「秀場」，大談「印太戰略」。中方對此表示，美國「印太戰略」，滿是華麗辭藻，打著促進地區合作的旗號，但實際上卻抱守冷戰思維和零和博弈，搞封閉排他的「俱樂部」，真正目的是把一個個「小圈子」融合成亞太版的北約這個大圈子，從而維持以美國為主導的霸權地位。解放軍打獨促統絕不停步，挫敗外來干涉絕不手軟，絕不允許台灣從中國分裂出去。

中方表示，這個戰略本質上是一個製造分裂、戰鬥對抗、破壞穩定的戰略，完全是逆歷史潮流而動，違背地區國家求和平、謀發展、促合作、服務共贏的共同意願，服務的只是美國的一己地緣政治之私利，註定是沒有前途的。

中方還就奧斯汀涉台言論作出回應。

台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，當年中美建交的前提是斷交、廢約、撤軍，近年來美方背棄承諾，虛化掏空一中原則，助台謀「獨」，武裝台灣，攪亂台海。

玉淵譚天評論，當前台海形勢嚴峻，賴清德之流「數典忘祖」，赤裸裸販賣「兩國論」，妄想「倚外謀獨」「以武謀獨」，加速把台灣推向災難深淵。這是破壞台海現狀的罪魁禍首，也是地區穩定的最大危害。

中方組織軍事反制行動，就是要用更強大的能力、更有力的手段、更堅定的決心，打擊台獨囂張氣焰，懾止外部勢力干涉。

玉淵譚天分析，解放軍決不允許台灣從中國分裂出去，台獨等於戰爭。解放軍練兵備戰絕不停歇，打獨促統絕不停步，挫敗外來干涉絕不手軟，堅決完成捍衛國家主權和領土完整的使命任務。