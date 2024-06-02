澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）2日在香格里拉對話上表示，澳洲已要求與中國進行軍事會談，並願意與菲律賓走得更近。

據路透報導，中國和菲律賓在有爭議的南海陷入對抗，雙方的衝突變得更加緊張。

澳洲加強了在該地區的存在，去年8月與菲律賓在南海巴拉旺島（Palawan island）舉行的聯合兩棲演習，是澳洲去年在境外最大規模的演習。澳洲也表示，最近與中國軍隊的接觸不夠安全和專業，馬勒斯表示，他在6月1日的會議間隙，與中國國防部長董軍討論了相關問題。

馬勒斯對路透表示，「我們在與中國會面時提出的實質要求，是加強國防對話。我們真的希望最終讓它恢復到停止之前的狀態，這將是我們國防軍首長和國防部長每年舉行會議的層面。」

路透指出，中國防務官員去年在坎培拉會見澳洲國防官員，這是自2019年以來，中澳雙方的首次正式會晤。此後，澳洲抱怨在黃海上空與一架中國噴射機近距離接觸，以及一艘中國海軍軍艦去年底在日本附近海域，被偵測到使用聲納裝置，導致澳洲海軍一名潛水員耳朵受傷。

中國表示，已採取必要措施就這起飛機事件向澳洲發出警告，並否認其海軍驅逐艦在澳洲潛水員附近使用聲納。

馬勒斯說，「它們可能會導致非常嚴重的負面結果。如果這種情況發生，那將是一件非常糟糕的事情，我們必須避免它。這就是為什麼它（會談）非常重要。」

馬勒斯還在香格里拉對話期間與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）舉行會談。馬勒斯說，「我們絕對認為，這是我們與菲律賓的關係真正達到前所未有的水平的時刻，我們對此非常歡迎。」他說，「我們現在看到的是這種關係的戰略層面正在落實，這是我們非常歡迎的事情，我們認為這種關係正在進一步發展。」