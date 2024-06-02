中美防長5月31日在新加坡會晤後，雙方繼續在香格里拉對話會期間，針鋒相對。據香港《星島日報》報導，美國防長奧斯汀昨日發表演說，暗批解放軍近期以圍台演習對民進黨新政府作出「懲戒」，稱美方會繼續在印太地區保持威懾力，支持台海維持現狀。中共中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰隨昨午隨即召開記者會反駁，強調台獨等於戰爭，解放軍練兵備戰決不停歇，挫敗外來干涉決不手軟，並批評美國的「印太戰略」破壞地區和平穩定。

奧斯汀昨日在新加坡香格里拉對話會上致辭稱：「儘管歐洲及中東發生前所未見的衝突，印太地區仍是我們優先戰區。只有亞洲安全，美國才會安全，因此美國長期存在於該地區。」他提及5月31日與中國防長董軍會談，稱美中將在數月內恢復軍事電話聯絡。

奧斯汀表示，應透過對話和平解決爭端，「而不是脅逼或衝突，更不是所謂『懲戒』。我們支持台灣海峽維持現狀，我們支持在南海維持法治。」路透直指奧斯汀此言是針對解放軍日前在台灣周邊舉行演習，北京方面指演習的目的是「懲戒」台獨分裂勢力。

報導稱，針對奧斯汀的發言，出席對話會的中共軍方將領景建峰昨午召開記者會，強調「台海形勢嚴峻，賴清德之流數典忘祖，赤裸裸販賣『兩國論』」，「我們組織軍事反制行動，就是要用更強大的能力、更有力的手段、更堅定的決心，打擊『台獨』囂張氣燄。」他強調台獨等於戰爭，「解放軍練兵備戰決不停歇，打『獨』促統決不停步，挫敗外來干涉決不手軟。」

景建峰還批評奧斯汀在講話中鼓吹所謂「印太戰略」，其實質是繼續鞏固美國的霸權地位，以意識形態畫分陣營，挑起對抗。此外，美國加大地區兵力部署，常態化開展針對性極強的演訓活動，四處侵權挑釁，耀武揚威，破壞地區和平穩定。

董軍和奧斯汀5月31日舉行中美防長時隔18個月的首次面談，美方對解放軍近日在台海的軍演表示擔憂，中方則堅決反對美方向台獨發出錯誤信號。

董軍昨日同出席香格里拉對話的日本防衛大臣木原稔會面，是兩國防長相隔一年再度會晤。董軍指中日防務部門應該將彼此是合作夥伴、互不構成威脅的政治共識，轉化為實際行動。木原稔表示，日中存在很多安全問題，包括「尖閣諸島」（中國稱釣魚島）等。