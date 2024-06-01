針對國會改革法案三讀通過，傳賴清德總統擬依照憲法職權啟動「院際協調權」，雖總統府否認。但民眾黨立委表示，仍期待賴清德總統務必拿出誠心和在野溝通，不要讓在野期盼和諧的「真心」換「絕情」。

民眾黨團總召黃國昌表示，賴總統如果放任民進黨立委對議事人員暴力相向且事後毫無歉意，國人如何期待能協調出任何有意義的結果？

民眾黨立委吳春城則說，現正值新總統的就職蜜月期，過去幾任總統剛上任時，都是政黨休戰、全民團結的好時機。但是賴清德總統之前的一些發言及態度，卻搞得全民對立、遍地烽火，在這個時候又突然要扮演和事佬的角色，難免讓人納悶，醫生出身的賴總統，這次「葫蘆裡賣的又是什麼藥」？

吳春城表示，賴清德總統打算依照憲法職權、願意以總統的高度啟動「院際調解權」，基於我國憲法制度設計的角度，我給予肯定，更沒有人願意看到國內政局一直紛亂下去，總統要主持院際協調當然好，但不知道真的進行「院際調解」時，賴總統是不是具有公信力？

吳春城說，在爆發民進黨政策會執行長王義川「透過手機監控人民」的事件後，全民可說是人人自危、恐慌不已，希望新政府能先對此有所作為、先讓民心安定，否則難免讓人質疑，是不是府、院只不過是想要趕緊拋出一個議題來轉移焦點罷了。

民眾黨立委張啓楷也表示，若賴清德啓動「院際協調」，他個人予以尊重，不過，他同時也要提醒賴總統務必秉持公正客觀的立場，以及維持社會和諧的重要性。

張啓楷強調，總統應該是團結的象徵，促進社會和諧、政黨和解，期待賴清德以蒼生為念，「當全民總統，不是民進黨的總統」。

他提醒，賴清德在去年12月30日說，「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」後來賴清德說「中華民國」是口誤，正確說法是「中華民國憲法」，如今立法院通過國會改革法案，賴清德卻搬出中華民國憲法，他不禁要問賴總統，「這到底是要促進社會和諧，還是要給台灣帶來災難？」

民眾黨立委林憶君說，院際協調權為總統職權，倘若賴清德最後決議啟動「院際協調權」，她持正面肯定態度，畢竟民眾黨主席柯文哲主張「對話比對抗好」，相信也期盼這對朝野和諧是有幫助的。

林憶君強調，期待賴清德總統務必拿出誠心和在野溝通，不要讓在野期盼和諧的「真心」換「絕情」。

總統府發言人郭雅慧今表示，總統府日前已經表達，對於民進黨立法院黨團宣布聲請釋憲，及行政院研議提出覆議，總統皆予以尊重；並將在收到立法院咨文及行政院呈後，審慎因應、依法處理，目前並無啟動院際協調的相關規劃。