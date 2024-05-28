立法院今（28日）繼續審查國會改革法案，進入議場後，沒有太大的衝突，藍白繼續展開了布條大戰，各自在議場中拉起布條；國民黨團總召傅崐萁在進入議場前也喊話，完全希望執政黨當事不鬧事，秉持尊嚴國會禮儀，坐在位置上按表決器，國民黨已經簽署了坐在座位上表決器表決，今天還是靜候民進黨立院黨團總召柯建銘來簽名，讓國會議事繼續進行。

傅崐萁表示，根據民調數據，全國有57％支持藐視國會罪，民進黨讓民間連雞蛋都買不到、光電、貪污腐敗，難道不需要說明白嗎？國民黨承載民意又承擔所有責任、不怕動議跟威脅；職權行使法還有15條民進黨版國民黨會支持，希望民進黨從善如流，持續做朝野溝通，作為國家大家長放下所有的個性，把高度拉高。

傅崐萁指出，賴清德總統從上任後，沒有跟在野黨接觸溝通，這不是應該有的氣度，今天年輕人高度希望國會改革，賴總統你看到了嗎？希望盡快讓朝野坐下來，呼籲賴總統善待台灣人民，讓院會順利通過。