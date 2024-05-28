花蓮縣議會無黨籍政團聯盟響應國會改革法案，希望能推動藐視議會罪，聯盟總召楊華美（右）今拿出簽署看板，希望縣長徐榛蔚（左）簽名響應。（羅亦晽攝）

花蓮縣議會無黨籍政團聯盟響應國會改革法案，希望能推動藐視議會罪，聯盟總召楊華美今天在議事廳內拿出簽署看板，希望縣長徐榛蔚簽名響應。（羅亦晽攝）

立法院近日審議國會改革法案引發各界關注，國民黨花蓮縣議會黨團與民眾黨議員，上周力挺國會改革，花蓮縣議會無黨籍政黨團聯盟今（28日）跟進，預計同步推動「藐視議會罪」，號召藍綠兩黨議員響應訂定「議會改革自治條例」，強化議會監督權力。對此，縣長徐榛蔚表示，尊重議會。

花蓮縣議會無黨籍政團聯盟今天召開「國會要改革、花蓮要跟上：推動藐視議會罪」記者會，聯盟總召楊華美、縣議員哈尼·噶照、周駿宥、林源富、蔡依靜、黃玲蘭等人，一同訴求花蓮縣議會應跟上國會改革法案，推動藐視議會罪，民進黨團總召張美慧也到場聲援支持。

楊華美表示，自己支持國會改革，台灣民主發展多年，立法權必須監督行政權，但往往難以制衡，因此國會需要改革、擴大權力，才能制衡行政權，她完全可以理解。

她說，領銜提案的國民黨立院黨團總召傅崐萁發現，這幾年常有官員刻意迴避備詢和說明，用實問虛答避重就輕，甚至以反質詢方式逃避國會監督，為強化立法權監督行政權，保障委員行使執行權，因此提案修法，增訂藐視國會罪。

藍白兩黨目前推出國會改革法案，希望官員在國會備詢時，不得有「應出席而未出席」、「反質詢」、「說謊」、「拒絕提供資料」及「隱匿資訊」等情形，否則就會遭到行政裁處，甚至將增修刑法，若有虛偽陳述，可處1年以下有期徒刑或拘役，20萬以下罰金。

楊華美話鋒一轉說，花蓮縣議會長期被縣府用一樣方式對待，甚至日前總質詢縣長徐榛蔚縣府應如何扭轉負面形象，卻得到「議員您覺得呢？您可以建議啊？」的回覆，質疑該舉止已構成反質詢，藐視議會。

她認為，縣議會應取得充分權力，才能妥善監督花蓮縣政府，因此國會改革花蓮不缺席，將推動議會改革自治條例，號召議員共同響應，強化議會監督權力，讓縣府施政公開透明，符合人民期待

楊華美今天在縣議會進行縣政總質詢時，拿出簽署看板，希望徐榛蔚能簽名響應推動藐視議會罪，認為她是傅崐萁的妻子，也曾任立委，應深知立法權的困境，呼籲她挺身而出，支持議會擴張權力；徐則表示尊重議會，但沒有完成簽署。

縣議會藍營黨團發言人林玉芬指出，中央是中央，和地方制度不同，且中央所有立法權是只有中央，地方並沒有，至於藐視議會罪，她強調仍需研究地方是否值得執行，會依法依規支持。