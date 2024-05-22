賴清德總統今天接見「新加坡慶賀團」時表示，臺灣身為國際社會負責任的一員，會與新加坡及理念相近國家共同守護區域的和平穩定，做世界繁榮的推手。未來，新政府將持續努力，加深與新加坡的合作關係，創造雙方共榮發展。團長阿都拉則回應，新加坡非常喜歡與臺灣交流，雙方在貿易、投資、文化等面向，都有許多合作機會。

新加坡國會前議長阿都拉、議員司徒宇斌、楊涴淩等人今天拜會賴清德，賴清德指出，過去幾年來，臺灣積極推動新南向政策，跟新加坡的經貿關係蓬勃發展，雙邊貿易總額和投資額都屢創新高。

另外，在醫療衛生、新創產業及共同打擊犯罪上，他說，臺灣和新加坡也有許多合作成果。未來，新政府將持續努力，從經貿、半導體、教育等各面向著手，加深臺灣和新加坡的合作關係，創造雙方共榮發展。

賴清德表示，新加坡和臺灣共同追求和平與繁榮，而臺灣身為國際社會負責任的一員，更會和新加坡及理念相近國家，共同守護區域的和平穩定，做世界繁榮的推手。他也請阿都拉向新加坡尚達曼總統、黃循財總理轉達他的誠摯問候。

阿都拉是第三次訪臺，他說自己很幸運能三度參與總統就職典禮。新加坡非常喜歡與臺灣交流，特別是與臺灣人民建立友誼夥伴關係。雙方在貿易、投資、文化與人民之間的交流等面向，都有許多合作機會。

在經濟方面，他說，臺灣與新加坡有長久的貿易關係。在2023年，臺灣是新加坡第4大貿易夥伴；新加坡則是臺灣第6大貿易夥伴。他們也非常期待未來能夠跟臺灣有更多的合作。