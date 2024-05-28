創辦人暨董事長王奕翔指出，鐳洋科技本次展覽的重點之一是將成功開發之衛星通訊產品「便攜式衛星通訊地面設備」展示給東南亞國際級衛星廠商，期望將成功的合作經驗，擴展至東南亞市場。

王奕翔強調，「便攜式衛星通訊地面設備」其便攜帶、高傳輸、低耗能及高彈性的特色，使其在衛星通訊上擁有十足的穩定性與可靠性，因此未來可望成為地面通訊設備的主流，有效取代過去傳統厚重的設備，除了現行運用場景最多的危難緊急事件通訊外，在災難救援環境下，同樣可以扮演重要角色。

鐳洋科技今年以「超鏈浩瀚，橋通宇宙，突破疆界，從地面到太空」為主軸，將展示從地球到太空的四大亮點，展品包含：主動式陣列天線(AESA)、衛星通訊地面設備(User Terminal)、立方衛星組裝整合和測試服務(CubeSat AIT)、多軌道衛星技術(Multi Orbit Satellite Technology)。

鐳洋科技此次所展示的陣列天線，可滿足從地球到太空、從低軌道到高軌道衛星等不同場景下的衛星通信需求，陣列天線模組可同時應用地面以及太空設備，讓高速穩定的衛星影像通訊不再是難以突破的天花板，且藉由自身陣列天線射頻技術優勢與獨家研發的追星技術，不僅解決低軌衛星移動快速且需精準接收衛星波束訊號等挑戰，更是突破地面通訊設備的連續收訊角度，以獲得最佳的通訊品質。

王奕翔表示，未來將會繼續攜手策略合作夥伴，突破界線，完成從地球到太空的完整佈局，鍵接低軌衛星與未來人類對於通訊覆蓋度的期望。